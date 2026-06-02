To danskere i Stanley Cup-finalen: Carolina Hurricanes mod Vegas Golden Knights

Frederik Andersen og Nikolaj Ehlers fra Carolina Hurricanes er de første danskere nogensinde i en Stanley Cup-finale. De har mulighed for atdobla det danske antal af vindere, hvis de slår Vegas Golden Knights, der er upopulære i hele ligaen. Gennem en sæson med op og ned for Andersen, har han nået toppen i slutspillet, mens Ehlers har været en storkanon gennem hele sæsonen. Holdet har den bedste hjemmebanestatistik og har kun mistet én kamp i slutspillet. Finalen har historisk forankring med Lars Ellers sejr i 2018 mod samme modstander. Kommentator Frederik Lindved understreger betydningen af at nå finalen og fortæller om Vegas' omstridte historie og deres nedtur på besøgende hold.

I verdens bedste ishockeyliga, NHL , stræber alle spillere efter at få et kort ophold på isen for at kunne sige, at de har deltaget. Gennem tiden har kun 17 danskere nået det niveau, og indtil nu har kun én dansk statsborger, Lars Eller , løftet Stanley Cup -pokalen.

I 2018 vandt Eller med Washington Capitals, og nu er to danskere, Frederik Andersen og Nikolaj Ehlers, igen i finalen med Carolina Hurricanes. De har mulighed for at tredoble antallet af danske vindere inden for et par uger, hvis de slår Vegas Golden Knights i en bedst-af-syv-kampe finaleserie. Ifølge DR Sportens ishockeykommentator Frederik Lindved er det kæmpestort, at to danskere samtidig står i en finale; det er ikke noget, alle opnår.

Carolina Hurricanes følger med en orkan af medvind, da modstanderen er fra Las Vegas, en by hvor holdet generelt er upopulært på grund af deres historie som et udvidelseshold, der fik lov til at hente én spiller fra hvert andet hold, hvilket resulterede i et stærkt hold fra starten. Vegas vandt allerede Stanley Cup i 2023, og mange andre hold påstås at blive påvirket af et 'virus' når de besøger deres hjemmebane pga. fristelser som udeliv og casino.

Carolina Hurricanes har dog haft fremragende resultater i denne sæson, især hjemme, og har i slutspillet kun tabt én kamp. Danskerne har været afgørende: Ehlers har scoret 30 mål og 50 assists i grundspillet og samlet 80 point, mens Andersen i slutspillet er blevet den bedste målmand i alle kategorier trods en svær start på sæsonen.

To dage før den afgørende semifinalekamp mod New York Islanders, hvor Andersen afviste 23 af 24 skud for at sikre finalen, var der en personlig tragedie for målmanden. Alligevel leverede han en storsejr, og nu står finalen mod Vegas måske også åbent for et dansk triumf. Historisk set er Vegas modstander for den eneste danske vinder, Lars Eller i 2018, hvilket giver danskerne en ekstra moralsk fordel.

Medstats forudsige, at Carolina har en stor chance, især med de danske stjerner i spidsen





