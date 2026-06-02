To anholdt for brandattentater i Nordjylland

Nordjyllands Politi har anholdt to personer mistænkt for at have medvirket direkte til brandattentater i Kølvrå og Dronninglund. Attentaterne fandt sted i marts, og en person omkom. De to mænd fremstilles i grundlovsforhør onsdag.

Tirsdag formiddag gennemførte Nordjyllands Politi i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi en aktion, der førte til anholdelse af to personer i Midtjylland. De to mistænkes for at have spillet en direkte rolle i to brandattentater, der fandt sted i henholdsvis Kølvrå og Dronninglund.

Den ene anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg ved Herning, den anden en 18-årig mand fra Herning. Begge vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor anklagemyndigheden vil anmode om varetægtsfængsling. Brandattentaterne skete med få dages mellemrum. Den 26. marts blev en ejendom i Kølvrå udsat for ildspåsættelse, dog uden at nogen personer kom til skade.

Tre dage senere, den 30. marts, ramte et attentat i Dronninglund med en tragisk udgang; en person omkom i branden. Politiets efterforskning har hidtil ført til anholdelse af yderligere tre personer, der stadig sidder varetægtsfængslet. De nye anholdelser viser, at sagen har forgreninger til flere lokalsamfund og kræver en omfattende koordination mellem politikredse. Grundlovsforhøret forventes at kaste nyt lys over motivet bag brandene, som efter alt at dømme har forbindelse til interne stridigheder i kriminelle miljøer.

Politiets fokus er nu at sikre beviser og afklare de anholdtes præcise rolle i attentaterne. Samtidig fortsætter efterforskningen af andre mulige medskyldige. Lokalsamfundene i både Kølvrå og Dronninglund er rystede over hændelserne, og politiet understreger vigtigheden af at få alle ansvarlige stillet til regnskab for at genoprette trygheden. Sagen har også en samfundsmæssig dimension, da brandattentater i boligområder skaber utryghed og frygt for at blive ramt tilfældigt.

Politiets indsats med at optrevle netværket bag attentaterne er et vigtigt skridt mod at forebygge lignende hændelser i fremtiden. De to anholdte vil nu gennemgå en retsproces, hvor deres skyld skal bevises. Indtil da forbliver de i politiets varetægt, og yderligere detaljer forventes at komme frem under grundlovsforhøret





