To 17-årige anklaget for drabsforsøg med kniv i Rødovre

To unge mænd på sytten år er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et knivoverfald, der næsten kostede en sekstenårig dreng livet ved Islev Skole i Rødovre. Sagen er under videre efterforskning.

To unge mænd på sytten år står i en alvorlig sag om drabsforsøg, efter at de i sidste uge blev anklaget for at have angrebet en sekstenårig dreng med kniv i Rødovre .

Begivenheden fandt sted i aften timerne den onsdag, omkring klokken halv ti, ved en ungdomsklub på Islev Skole. Ifølge anklagemyndighedens fremstilling i grundlovsforhøret i Glostrup beholdt den ene af de to mistænkte den ældre dreng fast, mens den anden stak ham med en skarp genstand. Offeret fik en punkteret lunge, men blev hurtigt stabiliseret og erklæret uden livsfare. Efter hændelsen blev de to unge mænd anholdt torsdagen og fremstillet for retten allerede fredagen.

Dommeren valgte at holde dem i forvaring i tre døgn, og i mandagens fornyede grundlovsforhør udvidede han varetægtsfængslingen til fire uger. Politiet har anvendt et navneforbud for de sigtede, så deres identitet forbliver skjult for offentligheden, og det betyder at de detaljer, der ligger til grund for sagen, heller ikke kan deles offentligt.

Anklageren gjorde opmærksom på, at efterforskningsarbejdet stadig er i gang, og der stadig mangler at afhøre flere vidner, som så vidt kan have set eller hørt noget omkring den kritiske aften. Det er blevet rapporteret, at omkring tredive unge var til stede i klubben på tidspunktet for angrebet.

Borgmesteren i Rødovre Kommune, Britt Jensen, udtalte på Facebook i sidste uge, at hun er dybt bekymret over den alvorlige hændelse og at kommunen vil arbejde for øget sikkerhed og forebyggelse af vold blandt unge. Sagen har sat fokus på den magtfulde rolle, som grundlovsforhøret spiller i den danske retspleje.

En dommer kan i denne fase vælge at forlænge anholdelsen, hvis der er grund til at tro at yderligere efterforskning er nødvendig, uden at der umiddelbart er grundlag for en længere varetægtsfængsling. På den baggrund får politiet tid til at indsamle beviser, udhøre vidner og fastlægge den fulde omstændighed af hændelsen. Sagen vil fortsætte i de kommende uger, og både offentlige myndigheder og lokalsamfundet følger udviklingen med stor opmærksomhed.

Der er en klar opfordring til at forebygge lignende voldshandlinger ved at styrke tilsyn med ungdomsmiljøer og give unge bedre redskaber til at håndtere konflikter uden brug af våben





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Rødovre Knivoverfald Grundlovsforhør Varetægtsfængsling Ungdomskriminalitet

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