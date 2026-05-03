Tjek dit pas NU – Ellers risikerer du at misse sommerferien!

Mange danskere glemmer at tjekke passets gyldighed og stand, hvilket kan føre til afvisning i lufthavnen. Ventetiden på et nyt pas kan være lang, så vær proaktiv og ansøg i god tid. Priserne på flybilletter stiger også, så slå til nu!

Sommer en nærmer sig med hastige skridt, og for mange danskere betyder det tid til at planlægge årets ferie. Drømmen om solbeskinnede strande, eksotiske destinationer eller pulserende storbyer er stærk, og forberedelserne er i fuld gang.

Men midt i glæden og forventningen er det afgørende ikke at overse en vital detalje – passets gyldighed og stand. Et tilsyneladende ubetydeligt aspekt kan nemlig hurtigt spænde ben for årets rejseplaner. Det er ikke blot en formalitet, men en absolut nødvendighed for at sikre en problemfri rejseoplevelse. Mange er ikke klar over de specifikke krav, der gælder for forskellige lande, og det kan føre til ubehagelige overraskelser i lufthavnen.

Derfor er det essentielt at tjekke passets udløbsdato i god tid og være opmærksom på eventuelle skader, der kan gøre det ugyldigt. Reglerne omkring pasgyldighed er klare: Passet skal være gyldigt under hele opholdet i udlandet. Dette gælder uanset, om rejsen går til et land inden for EU eller til mere fjerne destinationer. Men mange lande går skridtet videre og kræver, at passet også er gyldigt i en periode efter den planlagte hjemrejsedato – ofte flere måneder.

Dette krav er indført for at give rejsende en buffer i tilfælde af uforudsete forsinkelser eller ændringer i rejseplanerne. For eksempel kan et land kræve, at passet er gyldigt i mindst seks måneder efter den forventede hjemrejsedato. Hvis man planlægger en rejse til et land med sådanne strenge krav, er det afgørende at være opmærksom på dette og sikre, at passet lever op til betingelserne.

Desværre er det allerede for sent at bestille et nyt pas, hvis man først nu opdager, at det er ved at udløbe, og man har en ferie til Egypten planlagt til sommeren. Ventetiden på et nyt pas kan være betydelig, selvom situationen er blevet bedre efter pandemien. Derfor er det vigtigt at være proaktiv og tjekke passets gyldighed i god tid. Udover gyldigheden er passets fysiske stand også afgørende.

Revner, løse sider, vandskader eller andre defekter kan medføre, at man bliver afvist i lufthavnen, selvom passet stadig er gyldigt på papiret. Myndighederne er meget strenge med hensyn til passets tilstand, da det skal være muligt at identificere personen utvetydigt. Ventetiden på et nyt pas kan variere afhængigt af belastningen på Borgerservice og politiet. Selvom der er sket forbedringer i sagsbehandlingstiden efter pandemien, bør man stadig regne med en vis ventetid.

Det er derfor en god idé at ansøge om et nyt pas i god tid, især hvis man har en rejse planlagt i højsæsonen. Man bør ikke undervurdere den tid, det tager at få et nyt pas, da der kan være mange ansøgere samtidig. Hvis man opdager, at passet er ved at udløbe eller er i dårlig stand, bør man straks ansøge om et nyt.

Det er bedre at være på den sikre side og have et gyldigt pas i god tid end at risikere at misse sin ferie. Udover passet er det også vigtigt at tjekke, om der er andre rejsedokumenter, der skal fornyes, såsom visum eller kørekort. En grundig forberedelse er nøglen til en vellykket ferie. I takt med at sommeren nærmer sig, er der også en uventet udvikling i prisen på flybilletter.

Priserne er begyndt at stige, og det er derfor nu, man skal slå til, hvis man vil sikre sig billige flybilletter til sommerferien. Vent ikke for længe, da priserne sandsynligvis vil fortsætte med at stige jo tættere vi kommer på højsæsonen. Kombinationen af et gyldigt pas og billige flybilletter er opskriften på en perfekt sommerferie





