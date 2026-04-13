Tinnitus blandt unge: En stigende trussel mod hørelsen

Høreforeningen advarer om den stigende forekomst af tinnitus blandt unge danskere, hvor høje lyde fra høretelefoner er en væsentlig faktor. Artiklen undersøger årsagerne, konsekvenserne og løsninger på problemet, herunder en personlig beretning og en kampagne fra Høreforeningen.

Høje lyde fra musik, videoer og spil i høretelefoner er en væsentlig faktor i den stigende forekomst af tinnitus blandt unge danskere, lyder det fra Høreforeningen . Denne udvikling kalder på opmærksomhed og handling, da tinnitus ikke blot er en irriterende lyd, men kan have dybtgående konsekvenser for unges livskvalitet. En af ti unge danskere oplever tinnitus, og antallet er fordoblet indenfor de sidste 15 år, hvilket afspejler en bekymrende tendens i en digitaliseret verden, hvor lyd og underholdning konstant er tilgængelig via høretelefoner.

Majbritt Garbul Tobberup, Landsformand i Høreforeningen, fremhæver de komplekse udfordringer, som tinnitus udgør. Øresusen, som oplevelsen af tinnitus ofte beskrives som, kan føre til isolation, koncentrationsbesvær, irritation og søvnproblemer. Især søvnen er sårbar, da stilheden kan forstærke tinnitus, hvilket forværrer de negative konsekvenser for trivslen. Høreforeningen opfordrer derfor unge, der oplever tinnitus, til at søge professionel hjælp. Der findes forskellige behandlingsmuligheder, herunder maskeringsmetoder, lydterapi, høreapparater og kognitiv terapi. Det er vigtigt at huske, at tinnitus kan variere i intensitet og varighed, og mens nogle oplever helbredelse, kæmper andre med tilstanden i mange år.

En personlig beretning fra Nadja Winckler, der fik tinnitus som 22-årig, illustrerer de smertefulde aspekter af tilstanden. Hun oplevede smerter og frygt for at blive udsat for yderligere høje lyde, som forringede hendes livskvalitet. Hendes oplevelse understreger vigtigheden af at være opmærksom på lydniveauet og beskytte hørelsen, især for unge, der er særligt sårbare over for tinnitus. Høreforeningen har iværksat en kampagne målrettet unge med fokus på lydvaner og præventiv adfærd. Kampagnen omfatter bl.a. en playliste med stilhed for at fremme bevidstheden om behovet for at hvile ørerne og undgå overeksponering for lyd. Majbritt Garbul Tobberup understreger vigtigheden af pauser fra lyd, og opfordrer unge til at være bevidste om deres lyttevaner.





