Tinder-billeder: Sådan ligner du alle andre – og derfor gør du det

Et nyt studie afslører, hvilke typer billeder vi oftest bruger på Tinder, og hvorfor vi ender med at ligne hinanden mere, end vi tror. Forskning viser, at der er en række udbredte mønstre i Tinder-profilbilleder. Læs om de mest populære typer og om hvorfor vi falder tilbage på disse.

Undersøgelser viser, at vi ofte ender med at ligne hinanden på dating-apps, på trods af de mange muligheder for at udtrykke vores unikke identitet. Forskere fra Universitat Oberta de Catalunya har analyseret tusindvis af Tinder-billeder og fundet frem til en række udbredte mønstre. Resultaterne afslører, at vi ofte falder tilbage på velkendte, konforme billedtyper, frem for at vælge noget der virkelig adskiller sig ud fra mængden. Blandt de mest populære kategorier er de klassiske portrætter med direkte øjenkontakt eller den 'casual' stil, hvor man kigger væk. Udover disse er der også mere specifikke kategorier som billeder med solbriller eller billeder, der kun viser kropsdele. Disse tendenser indikerer en balance mellem ønsket om at blive set og behovet for at beskytte sig selv.

Professor Jesper Dammeyer fra Københavns Universitet peger på, at brugen af solbriller eller visning af kun dele af kroppen kan være strategier for at skabe en vis mystik og interesse. Studiet fandt også store kønsforskelle i billedvalg, hvor heteroseksuelle mænd oftere vælger udendørsbilleder og undgår øjenkontakt, mens heteroseksuelle kvinder oftere smiler og viser mere af deres krop. Disse mønstre kan potentielt forklares ud fra evolutionsteorier, hvor mænd ubevidst forsøger at signalere status, mens kvinder fokuserer på at signalere fertilitet.

Forskerne anvendte en metodisk tilgang for at analysere Tinder-billederne. De oprettede en fiktiv profil med et AI-genereret ansigt og et kattebillede, for at undgå at blive påvirket af dating-appens algoritmer. Ved hjælp af et computer-script indsamlede de passivt 1.000 billeder uden at interagere med profilerne. Billederne blev derefter kategoriseret af tre forskellige personer baseret på omgivelser, kropsdele, udtryk og positur. For at sikre en objektiv vurdering af hudeksponeringen, blev billederne også analyseret af et åbent neuralt netværk. Denne proces gav hvert billede en nøgenheds-score. Al data blev derefter analyseret i en avanceret model, der identificerede de ni mest almindelige billedkategorier.

Studiet understreger vigtigheden af at være bevidst om, hvordan vi præsenterer os selv online, og hvordan vi ubevidst følger mønstre. Selvom det kan være fristende at tro, at vi kan skille os ud, viser undersøgelsen, at vi ofte ender med at følge konforme tendenser. Resultaterne giver værdifuld indsigt i den måde, vi skaber og opfatter identitet på datingplatforme, og hvordan vi forsøger at navigere i balancen mellem at blive set og at beskytte os selv.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny forskning: Protein fra græs og kløver er et bedre alternativVidenskab.dk har undersøgt ny forskning, der viser, at protein udvundet fra græs og kløver kan være et bedre og mere bæredygtigt alternativ til sojaprotein og ærteprotein i plantebaserede fødevarer.

Read more »

Undgå dyre overraskelser: Sådan oplader du din elbil smart og sparer pengeLær hvordan du optimerer opladningen af din elbil for at undgå unødvendige udgifter og spare penge på din elregning. Artiklen dykker ned i elpriser, tariffer og de bedste strategier for at oplade din elbil smart og effektivt.

Read more »

Nyheder i korthed: Cykeldæk, influencer-bog, forskning og valgSammenfatning af dagens nyheder: Mads Pedersens dæk-innovation, Tobias Hamanns nye bog om online-liv, nyt metastudie om sundhed, det ungarske valg, sårbar kilde-vurdering, 'X Factor' status, kritik af Lars Boje Mathiesen, Mette-Marits helbred, brostenstyveri i Paris-Roubaix og Superliga-drama.

Read more »

DMI samler forskning på dmi.dk: Bedre adgang til viden om vejr, klima og mereDMI integrerer sin forskningsaktivitet på dmi.dk, hvilket forbedrer tilgængeligheden for forskere, journalister og offentligheden. Det forældede research.dmi.dk lukkes ned, og al forskningsrelateret information samles ét sted for at skabe en mere brugervenlig og fremtidssikret platform.

Read more »

Nordjyske mener: Når ingen kan forklare regningen, er noget galtHjørring bruger markant flere penge end andre kommuner.Men kan ikke forklare hvorfor.Når svarene mangler, bliver det et spørgsmål om tillid.👉 Læs lederen

Read more »

Gitte og Jesper har 13 børn og et madbudget på 6000 kroner: Sådan får de rådMed ni hjemmeboende børn og fem køleskabe lever familien Bramstrup Christensen for 6000 kroner om måneden – og tager på seks ugers sommerferie. Herunder fortæller de hvordan.

Read more »