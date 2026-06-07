Tillidskrise i landbruget, kirkeministeriet opløses og GPS‑sporing af storkeunger i Sjælland

Landbrug & Fødevarer‑formand Søren Søndergaard kræver handling på kvælstofregulering, mens Ida Auken overtager kirkeministeriet. Storkeunger får GPS‑ringe for at reducere dødelighed, og DMI varsler skybrud i Midtjylland. Derudover stiger ventetiden på fodbehandling, og en invasiv buksbomhalvmøl truer haver over hele landet.

Der er et kæmpe behov for at genoprette tilliden mellem landbruget og de politiske myndigheder, hvis den nye grønne treparts aftale skal kunne fortsætte. Det understreger Landbrug & Fødevarer‑formand Søren Søndergaard i et interview med TV 2 søndag morgen.

Søndergaard påpeger, at landbruget har leveret på de forpligtelser, der er blevet stillet, men at nu er det myndighedernes ansvar at gå i gang med de egentlige politiske skridt. Som eksempel nævner han den kvælstofreguleringsaftale, der i december 2025 blev indgået af den daværende regering, men som endnu ikke er vedtaget i Folketinget.

"Om en måned skal vi til at høste vores marker, og vi ved ikke, om vi skal så dem igen, om vi skal anlægge græsmarker eller vådområder. Det skaber total usikkerhed, når vi skal lægge markplaner inden for kort tid," siger han, og fremhæver dermed de praktiske konsekvenser af den manglende lovgivning. Samtidig har den nye regering foretaget en markant strukturelle ændring i den offentlige administration.

Ida Auken, der tidligere var socialdemokratisk sundhedsminister, er blevet udnævnt til både sundheds‑ og kirkeminister, hvilket betyder, at det 110 år gamle, selvstændige kirkeministerium nedlægges. Det nye kombinerede ministerium skal nu ledes af én departementschef med ansvar for begge områder. Biskop Henrik Stubkjær fra Viborg Stift udtrykker bekymring for, at sammenslutningen kan gå ud over både kirkens og sundhedsvæsenets særlige opgaver. I grønt og naturligt miljø har der også været lovende nyheder.

Storkeunger i Sønderjylland får fra søndag påsat såkaldte Elsa‑1‑ringe - et GPS‑sporingssystem lavet af syntetisk plast. Systemet gør det muligt at følge ungerne næsten i realtid, når de forlader reden, og giver forskere værdifuld viden om, hvorfor så mange unge storke synes at dø inden for deres første leveår. Formand for Storkene.dk, Mogens Lange, forklarer, at den detaljerede lokationsdata kan afsløre, om dødsårsagerne ligger i nærheden af en gylletank, en højspændingsmast eller andre potentielle farer.

Påsætningen foregår "helt stille og roligt" i de tre nærliggende områder Rens, Abild og Smedager. Vejret har også givet regionerne Nyheder på flere fronter. DMI har varslet vedvarende regnbyger med risiko for kraftige skybrud i Nord‑ og Midtjylland i løbet af eftermiddagen. Et skybrud defineres som mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter, og kommunerne Herning, Holstebro, Lemvig, Silkeborg, Viborg, Ikast‑Brande, Struer, Thisted, Morsø, Skive, Favrskov og Vesthimmerland står på beredskabslisten.

Samtidig er ventetiden for fodbehandling i Region Midtjylland steget fra 26 til 29 uger, en udvikling eksperter advarer kan medføre flere amputationer blandt diabetikere, hvis sår ikke behandles rettidigt. Endelig har landbrugssektoren igen mødt en ny trussel: en invasiv larve, buksbomhalvmøllen, har i år angrebet buksbom i haver over hele landet. Larven kommer oprindeligt fra fugtige subtropiske områder i Østasien og kan overvintre som voksen, hvilket gør angrebene både tidlige og hyppige.

Gartneritekniker Magnus Gammelgaard fra Haveselskabet forklarer, at arten ikke overvintrer i æg, men som larve, så den er klar til at angribe allerede i de tidlige forårsmåneder. Den stigende forekomst ses som en konsekvens af et varmere klima, og eksperter advarer om, at problemet kun vil forværres, medmindre der implementeres målrettede bekæmpelsesstrategier





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