Tilliden til USA styrtdykker i Europa: Danskerne er særligt skeptiske

En omfattende undersøgelse fra ECFR viser et markant fald i europæernes tillid til USA, primært drevet af præsident Trumps kontroversielle politik og udmeldinger.

Forholdet mellem Europa og USA har historisk set været fundamentet for den vestlige verdens stabilitet, men i disse år gennemgår dette partnerskab en af sine mest turbulente perioder i nyere tid.

En omfattende og ny undersøgelse fra den anerkendte tænketank European Council of Foreign Affairs, bedre kendt som ECFR, tegner et bekymrende billede af den nuværende situation. Undersøgelsen, der er foretaget på tværs af 15 europæiske nationer, herunder Danmark, afslører, at tilliden til USA er under et massivt pres.

Det er ikke længere blot tale om diplomatiske uenigheder i lukkede rum, men om en bred folkelig erkendelse af, at den amerikanske rolle i verden er i hastig forandring, og at denne forandring ikke nødvendigvis er til det bedre for europæerne. Når man dykker ned i tallene, bliver tendensen endnu tydeligere og mere alarmerende.

På det overordnede europæiske plan er der sket et mærkbart dyk i tilliden; hvor 22 procent af de adspurgte i november 2024 havde tillid til USA, var dette tal faldet til blot 16 procent i november 2025. Men det er i Danmark, at tallene for alvor sender chokbølger gennem det politiske landskab.

Her er faldet endnu mere dramatisk, idet andelen af danskere med tillid til USA er styrtdykket fra 14,6 procent i slutningen af 2025 til kun 7,4 procent i den seneste måling. Dette tyder på en særlig sårbarhed eller måske en øget bevidsthed i den danske befolkning om de risici, der er forbundet med den nuværende amerikanske kurs og ledelsesstil i Det Hvide Hus.

Ifølge Jana Kobzová, der besidder rollen som meddirektør for det europæiske sikkerhedsprogram hos ECFR, kan denne negative udvikling direkte kobles til præsident Trumps handlinger og retorik over det seneste halve år. Kobzová fremhæver flere kritiske punkter, herunder præsidentens kontroversielle udmeldinger vedrørende Grønland, som har ramt Danmark særligt hårdt, samt en usikker linje over for Ukraine i en tid, hvor den europæiske sikkerhedsarkitektur er mere presset end nogensinde før.

Desuden har truslerne om at trække amerikanske militære styrker ud af Europa skabt en udbredt følelse af utryghed. Mange europæere føler nu, at de amerikanske sikkerhedsgarantier, som man i årtier har taget for givet, ikke længere er en urokkelig klippe, men snarere et instrument, der kan ændres efter præsidentens dagsorden og personlige præferencer. På trods af denne udbredte mistillid ser det dog ikke ud til, at Europa er klar til at foretage et totalt brud med USA.

NATO står stadig som en central søjle i det europæiske forsvar, og alliancen betragtes stadig som nødvendig. Selvom tilliden til den amerikanske ledelse er lav, er modstanden mod at forlade alliancen stadig markant. Kun 29 procent af respondenterne mener, at Europa bør opbygge et helt alternativ til NATO, og næsten lige så mange er direkte imod en sådan idé.

Dette skaber et interessant paradoks: Europæerne stoler ikke på den nuværende amerikanske administration, men de anerkender samtidig, at det strategiske og militære samarbejde gennem NATO er for vigtigt til at blive smidt over bord. Det er en erkendelse af, at forholdet er blevet usikkert og skrøbeligt, men at et komplet sammenbrud ville være katastrofalt for kontinentets samlede sikkerhed. Der er dog stadig et glimt af optimisme i horisonten, i hvert fald i den danske befolkning.

Undersøgelsen viser, at mange europæere betragter den nuværende situation som midlertidig snarere end permanent. I Danmark mener seks ud af ti adspurgte, at mens Trump utvivlsomt har skadet relationen mellem Europa og USA, så vil samarbejdet sandsynligvis genvinde sin styrke og blive forbedret igen, når han ikke længere sidder i Det Hvide Hus.

Dette sender et dobbelt og komplekst signal til USA's ledelse: Selvom tilliden er på et historisk lavpunkt, og døren er ved at blive lukket, er den endnu ikke smækket helt i. Der eksisterer stadig et håb om en tilbagevenden til et mere stabilt og forudsigeligt partnerskab, men det kræver sandsynligvis en fundamental ændring i den amerikanske tilgang til sine europæiske allierede for at genoprette det tabte fundament





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