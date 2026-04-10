Tilbagekaldelse af frosne jordbær: Vigtig meddelelse til Netto-kunder

Et parti frosne jordbær af mærket Harvest Best, solgt i Netto, er blevet tilbagekaldt på grund af fund af pesticidet Dimethoat over de tilladte grænseværdier. Fødevarestyrelsen opfordrer kunder til at kassere eller returnere produktet.

Frosne fødevarer er blevet en fast bestanddel af mange danskeres madvaner. Bær og grøntsager, der er nemme at have på lager og bruge året rundt, er ofte blandt de indkøb, der havner i fryseren. Bekvemmeligheden ved frosne varer, deres lange holdbarhed og den fleksibilitet, de tilbyder på travle dage, har gjort dem til et populært valg i mange hjem. Men med denne bekvemmelighed følger også et krav om fødevaresikkerhed .

Forbrugernes tillid er afgørende, og derfor er tilbagetrækninger af fødevarer fra markedet altid en alvorlig sag. Den seneste tilbagetrækning involverer et produkt, som mange danske forbrugere kender og ofte har i deres fryser.\Nu er kunderne blevet opfordret til at handle hurtigt, hvis de er i besiddelse af det pågældende produkt. Ifølge en pressemeddelelse fra Ardo er et parti frosne jordbær, solgt i Netto, blevet tilbagekaldt. Det drejer sig om Harvest Best Jordbær i poser á 400 gram. Årsagen til tilbagetrækningen er fundet af rester af pesticidet Dimethoat i produktet. Indholdet af Dimethoat overskrider de grænseværdier, der er fastsat af EU for fødevarer. Disse grænseværdier er fastsat for at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed, og overskridelser er derfor ikke acceptable. De berørte poser kan identificeres ved hjælp af bedst før datoen 28. november 2027 og en specifik lotkode, som er angivet på emballagen. Produktet er produceret i Egypten og solgt eksklusivt til Netto. Den udbredte popularitet af discountkæder som Netto betyder, at varen potentielt er havnet i mange frysebokse rundt om i landet, hvilket understreger vigtigheden af hurtig handling og forbrugerbevidsthed.\Fødevarestyrelsen har udsendt en klar anbefaling til forbrugerne: Hvis du har købt disse jordbær, bør du ikke spise dem. I stedet anbefales det enten at smide produktet ud eller returnere det til den butik, hvor det er købt. Tilbagekaldelser som denne er en standardprocedure, når der er risiko for, at en fødevare ikke lever op til de gældende sikkerhedskrav. Myndighederne følger nøje sagen for at sikre, at forbrugerne ikke udsættes for unødvendige risici. Selvom frosne bær ofte bruges i en bred vifte af retter, herunder smoothies, desserter og bagværk, er det essentielt at være opmærksom på eventuelle tilbagekaldelser. Hvis du har den specifikke pose jordbær liggende, er rådet utvetydigt: Brug dem ikke i din madlavning. Sikkerhed for forbrugerne er altid i højsædet, og derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger i sådanne situationer. Information om tilbagekaldelsen er tilgængelig via forskellige kanaler, herunder pressemeddelelser, Fødevarestyrelsens hjemmeside og butikkernes egne kommunikationskanaler, for at sikre, at alle forbrugere er informerede





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

I skyggen af USA laver to specialister vigtige militære vejrudsigter i GrønlandEngang var vejrudsigten fra Grønland noget, soldater gik i døden for. Livsfaren er væk, men prognosen er stadig vigtig.

Read more »

Norge afviser atomkraft: Rapport konkluderer at det ikke er rentabeltEn ny rapport viser, at atomkraft ikke er en rentabel løsning for Norge. Samtidig markerer det 60. biogasanlæg koblet til det danske gasnet en vigtig milepæl i den grønne omstilling.

Read more »

300.000 danskere får vigtig besked i e-Boks: Det er langt fra en almindelig henvendelseEn ny besked er på vej, og den er ikke helt som de andre.

Read more »

Bred vifte af nyheder: Uheld i fodbold, tilbagekaldelse af fødevarer, og politiske begivenhederNyheder fra Midt- og Vestjylland: Dødsfald efter togulykke, fodboldresultater, fødevare tilbagekaldelse, og politiske beslutninger. Inkluderer også oplysninger om Jysks ekspansionsplaner og lokale begivenheder.

Read more »