Tilbagekaldelse af Fidget-legetøj: Asbest fundet i populære produkter

En række fidget-produkter, herunder Stretcherz Slammerz og Pufferz YoYo, tilbagekaldes på grund af fund af det sundhedsskadelige stof asbest. Myndighederne advarer forbrugerne om at stoppe brugen af de berørte produkter.

Miljøstyrelsen s Kemikalieinspektion advarer nu forbrugerne om en omfattende tilbagekaldelse af en række populære fidget-produkter, der inkluderer stræk- og klemmelegetøj. Årsagen er fund af det stærkt sundhedsskadelige stof asbest i fyldet i disse produkter.

Denne alvorlige situation er ikke opdaget gennem rutinemæssige kontroller, men derimod gennem proaktive indberetninger fra flere virksomheder, der selv har identificeret problematiske stoffer i deres varepartier. Det er et positivt signal, at virksomhederne tager ansvar og melder fra, men det understreger samtidig alvoren af situationen. Asbest er et kendt kræftfremkaldende stof, og selv små mængder kan udgøre en risiko for helbredet, især ved indånding. Derfor er det afgørende, at forbrugerne handler hurtigt og følger myndighedernes anvisninger.

De berørte produkter omfatter specifikke varianter som Stretcherz Slammerz og Pufferz YoYo, der begge er karakteriseret ved deres elastiske og ofte bløde materiale. Disse legetøjstyper er blevet utroligt populære, især blandt børn og unge, som bruger dem til at lindre stress og kedsomhed. Tilbagekaldelsen er en direkte følge af bekymringen for, at asbestfibre kan frigives fra legetøjet under brug, især ved gentagen strækning, klemning eller manipulation.

Når asbestfibre indåndes, kan de sætte sig fast i lungerne og over tid føre til alvorlige sygdomme som asbestose, lungehindekræft og lungekræft. Derfor er det ikke blot en risiko for akut forgiftning, men også en langsigtet sundhedsrisiko, der skal tages meget alvorligt. Myndighederne understreger, at selvom risikoen for eksponering kan synes lille, er det bedre at være på den sikre side og undgå brugen af de berørte produkter helt.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle fidget-produkter er berørt af tilbagekaldelsen, men forbrugerne bør være opmærksomme og tjekke, om deres legetøj er blandt de identificerede varenumre. Miljøstyrelsen opfordrer alle forbrugere, der har købt Stretcherz Slammerz eller Pufferz YoYo, til straks at stoppe med at bruge dem. De anbefaler desuden, at man undersøger, om man er i besiddelse af de specifikke varenumre, der er omfattet af tilbagekaldelsen.

Information om de berørte produkter og tilbagekaldelsesproceduren kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside og hos de forhandlere, hvor produkterne er blevet solgt. Forbrugerne bør kontakte forhandleren for at få information om, hvordan de kan returnere produkterne og få deres penge tilbage. Det er også vigtigt at håndtere de berørte legetøj med forsigtighed for at undgå at frigive asbestfibre. Undgå at ryste, klemme eller manipulere legetøjet unødigt, og opbevar det i en lukket pose eller beholder, indtil det kan returneres.

Denne tilbagekaldelse er en påmindelse om vigtigheden af strenge sikkerhedskrav og kontrol med produkter, der kommer i kontakt med forbrugerne, især når det gælder produkter, der er beregnet til børn og unge. Myndighederne vil fortsætte med at overvåge markedet og sikre, at der ikke kommer flere sundhedsskadelige produkter i omløb





