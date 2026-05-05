Tiende generation på Kragsiggård stopper med kvæg efter ulvestress

Peter Kragsig afvikler sin kvægbesætning på Kragsiggård efter gentagne nætter med stress og panik blandt dyrene, som han tilskriver ulvens tilstedeværelse i området. Beslutningen er taget af hensyn til dyrenes velfærd.

Peter Kragsig , tiende generation på Kragsiggård vest for Brande, har truffet en drastisk beslutning om at afvikle sin kvæg besætning. Efter fire årtiers opdræt af limousine kvæg , er dyrene nu sendt til slagteriet.

Beslutningen er taget på baggrund af gentagne nætter med stress og panik blandt dyrene, som Peter Kragsig tilskriver tilstedeværelsen af ulve i området. Selvom han aldrig har set ulven direkte, viser optagelser fra vildtkameraer tydeligt dyrenes forskrækkelse og urolige adfærd, når ulvene er i nærheden. Denne adfærd har resulteret i, at køerne er brudt ud af folden flere nætter i træk, hvilket har påvirket både dyrenes velbefindende og Peter Kragsigs egen søvn.

Peter Kragsig understreger, at det ikke er et let valg, men han mener ikke, det er dyreetisk forsvarligt at fortsætte med at have kvæg gående ude, så længe der er ulve i Danmark. Han beskriver, hvordan ammekøernes instinkter og moderskab forstærker deres reaktion på den potentielle trussel, hvilket fører til panik og udbrud. Han har tidligere delt sin beslutning på Kragsiggårds Facebookside og har modtaget forståelse for sin situation.

Leif Hølledig Nørgaard, formand for Herning-Ikast Landboforening og Taskforce Vildt, bekræfter, at kvæg kan reagere kraftigt på ulves tilstedeværelse, selvom ulven ikke fysisk er inde i indhegningen. Han forklarer, at dyrene kan fornemme ulvens nærhed og reagere med frygt og flugt, ligesom andre vildtarter. Kragsiggårds 45 dyr – 15 moderdyr og deres kalve – er nu blevet trukket tilbage i stalden, hvor de vil blive indtil de skal slagtes.

De første fem moderdyr er planlagt slagtet i denne uge, mens kalvene skal fedes op i et år, før de også sendes til slagteriet. Med denne beslutning slutter en tradition på Kragsiggård, der går tilbage til 1878, hvor gården blev bygget.

Peter Kragsig, der til daglig er produktionsdirektør i en industrivirksomhed, er klar i sin vurdering: så længe ulvene er en del af det danske landskab, vil han ikke udsætte sine dyr for den stress og angst, de oplever ved ulvens tilstedeværelse. Han beskriver beslutningen som hurtig, men nødvendig, efter flere søvnløse nætter og konstateringen af dyrenes ødelagte tilstand. Denne situation er ikke unik, og lignende episoder med ulvestressede kvæg er tidligere blevet dokumenteret i andre dele af landet





