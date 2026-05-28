Tiende død under hedebølgen i Storbritannien

De otte børn er alle i alderen 12 til 17 år samt en mand i 60erne og en 72-årig kvinde og er alle døde i vandrelaterede ulykker i løbet af de seneste par dage.

Storbritannien har siden pinsen oplevet rekordtemperaturer for maj måned - og det har fået befolkningen til at søge nedkøling ved diverse søer og kyster i landet. Onsdag døde endnu en teenagedreng, mens han svømmede i en dam. Han er den tiende person, der er død under hedebølgen i Storbritannien. Politiet og beredskab blev tilkaldt til et naturområde i Kent, der ligger i det sydøstlige England, klokken 14.55 onsdag efter en bekymrende anmeldelse om en svømmer i dammen.

Dødsfaldet kædes sammen med de andre, der også er døde i vandrelaterede ulykker i løbet af de seneste par dage. Tirsdagen blev den varmeste majdag i mindst 79 år med over 33 grader. Storbritanniens største redningsbådstjeneste, Royal National Lifeboat Institution (RNLI), kunne tirsdag oplyse, at selvom landet var præget af høje temperaturer i maj - forblev vandet fortsat koldt, hvilket kan medføre et kuldechok, som kan være farligt.

De døde er blevet identificeret som otte børn i alderen 12 til 17 år, en mand i 60erne og en 72-årig kvinde, og de er alle døde i vandrelaterede ulykker i løbet af de seneste par dage. Storbritanniens største redningsbådstjeneste, Royal National Lifeboat Institution (RNLI), har advaret om de farlige forhold ved vandet, selvom det er varmt udenfor, og det er vigtigt, at befolkningen er opmærksom på disse farer.





