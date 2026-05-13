En tidligere Kreml-topfigur, Mikhail Kasjanov, har deltaget i en offentlig debat om forholdet mellem Vladimir Putin og Donald Trump. Han har bemærket, at fra Trumps perspektiv fremstår Putin som en stærk og beslutsom figur, som kan træffe store beslutninger uden tøven. Denne opfattede styrke har skabt en følelse af sympati eller gensidig respekt under deres højprofilerede møder.

Tidligere Zelenskyj-rådgiver bryder tavsheden med vilde påstande: 'Han er ond, en diktator – og tager stoffer' Mikhail Kasjanov, som tjente som Vladimir Putin s første premierminister fra 2000 til 2004, delte for nylig sine synspunkter om forholdet mellem Putin og Donald Trump .

Kasjanov bemærkede, at fra Trumps perspektiv fremstår Putin som en stærk og beslutsom figur, som kan træffe store beslutninger uden tøven. Denne opfattede styrke har skabt en følelse af sympati eller gensidig respekt under deres højprofilerede møder. I de øjeblikke så Trump en medleder, som sagde sin mening og udstrålede total autoritet. Den russiske dissident antyder dog, at hvad Trump ser som styrke, ser Putin som en åbning for en helt anden form for strategi.

For Putin er tilgangen rodfæstet i hans fortid som KGB-officer og specialist i manipulation af den offentlige mening. Kasjanov forklarede, at den russiske præsident sandsynligvis har vurderet sin modpart ikke som en traditionel statsmand, men som en forretningsmand. Denne sondring er afgørende for, hvordan Kreml håndterer forhandlinger. Putin forstår, at Trump er motiveret af aftaler, håndgribelige resultater og konceptet om profit snarere end strengt diplomatiske protokoller.

På grund af dette holder Putin angiveligt diskussioner på et niveau, som føles velkendt for en virksomhedsleder. Han omgår ofte traditionelle udenrigsministerielle kanaler for at tale om fremtidige projekter og store aftaler. Kasjanov advarede om, at denne forretningsførste tilgang ofte udelukker de sande eksperter inden for krig, politik og internationalt samarbejde.

'Men... specialister i forhandlinger, i den politiske sfære, i krigens sfære... deltager ikke i denne proces,' fortalte Kasjanov til Digi24. Denne udelukkelse af professionelle diplomater er grunden til, at den tidligere premierminister mener, at disse samtaler på højt niveau ofte ikke formår at producere varige eller meningsfulde resultater for det internationale samfund. Siden han forlod den russiske regering i 2004, er Kasjanov blevet en udtalt kritiker af den mand, han engang tjente





