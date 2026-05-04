Tidligere New York Borgmester Rudy Giuliani Indlagt på Hospitalet

Rudy Giuliani, kendt for sin ledelse efter 11. september og sin rolle som Donald Trumps advokat, er blevet indlagt på hospitalet. Hans tilstand er kritisk, og nyheden har vakt bekymring og reaktioner fra politiske kredse.

Den tidligere borgmester i New York City , Rudy Giuliani , er blevet indlagt på hospitalet, hvilket har vakt bekymring og opmærksomhed både nationalt og internationalt. Nyheden blev bekræftet af Ted Goodman, Giulianis talsperson, via et opslag på det sociale medie X. Goodman understregede Giulianis ukuelige styrke og evne til at møde udfordringer, og forsikrede om, at den tidligere borgmester kæmper med samme beslutsomhed i denne situation.

Giulianis indlæggelse kommer på et tidspunkt, hvor han allerede står over for betydelige juridiske og økonomiske vanskeligheder, som følge af hans involvering i forsøg på at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020 og efterfølgende retssager. Rudy Giuliani opnåede national heltestatus og international anerkendelse for sin ledelse og ro i kølvandet på terrorangrebene den 11. september 2001. Hans handlekraft og evne til at samle byen i en tid med dyb sorg og frygt gav ham tilnavnet “America's Mayor”.

Han blev rost for sin kommunikation, sin synlighed og sin dedikation til at genopbygge New York City. Denne periode definerede i høj grad hans politiske karriere og eftermæle. Men de seneste år har været præget af kontroverser og juridiske problemer, der har overskygget hans tidligere bedrifter. Hans arbejde som advokat for Donald Trump, især i forbindelse med forsøgene på at bestride valget i 2020, har ført til en række straffesager og civile søgsmål.

Han er blevet anklaget for at have spredt falske påstande om valgsvindel og for at have forsøgt at underminere den demokratiske proces. Giuliani blev i 2023 dømt til at betale 148 millioner dollar til to valgmedarbejdere, som han havde æreskrænket ved at beskylde dem for at have deltaget i valgsvindel. Denne dom har sat ham i en prekær økonomisk situation. Ud over den økonomiske belastning har han også mistet sin advokatbestalling i både New York City og Washington D.C.

, hvilket effektivt har afsluttet hans karriere som advokat. Disse sanktioner er et resultat af hans adfærd i forbindelse med valget i 2020 og hans forsøg på at underminere retssystemet. Donald Trump har også kommenteret Giulianis indlæggelse på sit sociale medie, Truth Social, og udtrykt sin støtte og beundring for den tidligere borgmester.

Trump beskrev Giuliani som en “fantastisk fighter” og “den bedste borgmester i New York Citys historie” og kritiserede de “radikalt venstreorienterede fanatikere” og demokrater for at have behandlet ham dårligt. Trumps kommentarer afspejler den fortsatte politiske polarisering i USA og den dybe loyalitet, der eksisterer mellem Trump og hans støtter. Situationen omkring Rudy Giuliani er kompleks og mangefacetteret, og den rejser vigtige spørgsmål om ansvarlighed, retfærdighed og konsekvenserne af politisk engagement





