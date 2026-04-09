Tidligere DR-direktør Maria Rørbye Rønn indtræder i Coop Danmarks bestyrelse

Maria Rørbye Rønn, tidligere generaldirektør for DR, bliver nyt bestyrelsesmedlem i Coop Danmark. Hun forventes at bidrage med sine erfaringer inden for ledelse, organisationsudvikling og branding.

Tidligere DR-generaldirektør Maria Rørbye Rønn træder ind i bestyrelsen for Coop Danmark , en af Danmarks største dagligvarekoncerner. Rønn, der har en lang karriere bag sig inden for mediebranchen, hvor hun i 15 år stod i spidsen for Danmarks Radio (DR), ser frem til at bidrage med sine erfaringer inden for ledelse, organisationsudvikling, forandringsprocesser og branding.

Hun er overbevist om, at hendes baggrund kan være en værdifuld ressource for Coop Danmark i den fortsatte udvikling af virksomheden. Coop Danmark driver en række kendte dagligvarekæder, herunder Kvickly, 365discount, Brugsen og SuperBrugsen, og er en central aktør i det danske detailmarked. Rønns indtræden i bestyrelsen er et tegn på, at Coop Danmark ønsker at trække på en bred vifte af kompetencer for at styrke sin position i et marked præget af hård konkurrence og skiftende forbrugerpræferencer.\Maria Rørbye Rønns skifte fra DR til Coop Danmark markerer et interessant krydsfelt mellem den offentlige og den private sektor. Hendes erfaring med at lede en stor og kompleks organisation som DR, der er dybt forankret i den danske befolkning og er underlagt offentlighedens interesse, forventes at være en vigtig faktor i hendes bidrag til Coop. Rønns kompetencer inden for branding og kommunikation vil sandsynligvis være særligt relevante, da Coop Danmark konstant arbejder på at positionere sig i forbrugernes bevidsthed og differentiere sig fra konkurrenterne. Desuden vil hendes indsigt i organisationsudvikling og forandringsprocesser kunne være afgørende i at understøtte Coop Danmarks strategiske mål og tilpasning til markedets dynamik. Jeff Gravenhorst, formand for Coop Danmark og tidligere direktør for ISS, har også udtalt sig om Rønns ansættelse og fremhævet lighederne mellem DR og Coop, begge organisationer med stor folkelig forankring og en demokratisk grundtanke om fællesskab, samfundsansvar og oplysning.\Ud over sin rolle i Coop Danmark er Maria Rørbye Rønn aktiv i en række andre bestyrelser og organisationer. Hun er formand for Børns Vilkår, Det Kongelige Akademi og Bikubenfonden, samt bestyrelsesmedlem i mediekoncernen Amedia. Denne brede portefølje af bestyrelsesposter vidner om Rønns engagement i det danske samfund og hendes evne til at bidrage til forskellige organisationers udvikling. Rønn afløser Kristine Martin Berg i Coop Danmarks bestyrelse. Hendes tiltræden kommer på et tidspunkt, hvor Coop Danmark, ligesom resten af dagligvarebranchen, står over for udfordringer som stigende priser, ændrede forbrugeradfærd og konkurrence fra både traditionelle og online detailhandlere. Det forventes, at Rønns erfaringer og perspektiver vil være med til at navigere Coop Danmark gennem disse udfordringer og sikre virksomhedens fortsatte succes. Rønns fokus på organisationsudvikling, forandringsprocesser og branding vil være afgørende for at styrke Coop Danmarks position i markedet og sikre en fortsat relevant forretningsmodel i fremtiden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU-selskabslov som rambuk mod rettighederDanmarks eneste røde dagblad

Read more »

Morten rydder kalenderen for AGF: 'Vil feste med spillerne'Danmarks største DJ plejer at være fuldt booket, men har ryddet kalenderen i de dage, hvor AGF kan blive danske mestre.

Read more »

Drømmer Trump om at blive den nye Alexander den Store?Danmarks eneste røde dagblad

Read more »

Aktivister i aktion i LEGOLAND: Forbyd privatflyDanmarks eneste røde dagblad

Read more »

Novo siger de er i krise, hvad gør de så?Danmarks eneste røde dagblad

Read more »

Solidaritet med Cuba, protester mod Chiles præsident, ny flotille på vejDanmarks eneste røde dagblad

Read more »