Tidligere borgmester Gina Øbakke oplevede udfordringer i datinglivet

Gina Øbakke, tidligere borgmester i Stevns, fortæller om de udfordringer hun oplevede i datinglivet efter sit ægteskab sluttede. Mænd reagerede usikkert på hendes tidligere karriere, hvilket fik hende til at søge kærligheden på en utraditionel måde.

Gina Øbakke har oplevet meget i livet, og efter 45 års ægteskab, der sluttede for næsten ti år siden, begyndte hun at overveje at finde kærlighed en igen.

Hun stødte dog på en udfordring: Mændene, hun datede, reagerede mærkeligt, når de hørte om hendes tidligere karriere. Når hun fortalte om sine 12 år som borgmester i Stevns fra 1990 til 2002 under en uformel samtale, mærkede hun en tydelig reaktion. Mændene virkede usikre på, om de kunne leve op til hendes tidligere position. Det var ikke et afslag, men snarere en følelse af, at det var 'lidt farligt'.

En bekendt bekræftede hendes observationer og mente, at han selv ville have været tilbageholdende med at date en tidligere borgmester, selvom hun havde haft stillingen for mange år siden, da hun stadig udstrålede en vis autoritet. Derfor besluttede Gina at prøve en mere utraditionel tilgang til at finde kærligheden og deltog i 'Hotel Romantik' efter opfordring fra sin niece.

Gina og hendes eksmand flyttede til Stevns i midten af 1970'erne, hvor de købte en gård og fik deres første barn, mens de stadig pendlede til København for at arbejde. Hun oplevede dog en følelse af ensomhed i Stevns, da hun manglede et lokalt netværk. Dette førte til hendes interesse for politik, især i en tid, hvor kvindebevægelsen blomstrede. 1960'erne og 1970'erne var præget af vigtige samfundsmæssige ændringer, herunder legaliseringen af p-piller, porno og abort.

Gina engagerede sig aktivt i kvindebevægelsen, deltog i demonstrationer og politiske diskussioner, og var en del af et fællesskab af kvinder, der kæmpede for ligestilling. Senere skiftede hun fokus og blev medlem af Socialdemokratiet, hvilket i 1990 førte til, at hun blev valgt som en af de få kvindelige borgmestre i Danmark. Som ung borgmester i en mandsdomineret verden, gjorde Gina en ekstra indsats for at bevise sit værd.

Hun var bevidst om, at kvinder ofte skulle yde en større indsats for at blive respekteret. Gennem hårdt arbejde og dedikation opnåede hun efterhånden respekt fra sine kolleger. Hun var også en del af et netværk af kvindelige borgmestre og ministre, herunder Ritt Bjerregaard, som støttede hende og delte erfaringer.

Gina mener, at situationen har ændret sig betydeligt siden hendes tid som borgmester, og at kønnet på en borgmester i dag er mindre vigtigt end evnen til at håndtere magten og ansvaret. Hun ser en positiv udvikling, hvor folk er mere fokuserede på kompetencer end på køn





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidligere ansatte afslører hårdt arbejdsmiljø i Bjarke Ingels Groups arkitektfirma20 tidligere medarbejdere fra Bjarke Ingels Group (BIG) beskriver et brutalt arbejdsmiljø præget af stress og udbrændthed. Virksomhedens CEO anerkender dog ikke billedet.

Read more »

Tidligere nyhedsdirektør i DR har fået nyt job | NyhederSandy French, der tidligere var nyhedsdirektør i DR, har fået nyt job.

Read more »

BIG-chefer pressede ansattes overarbejdstimer ned på ‘ubehagelige’ møder, siger tidligere medarbejdere10 tidligere medarbejdere går nu i rette med BIG’s udlægning af, hvordan koncernen håndterer de utallige overarbejdstimer, de betegner som normalen på tegnestuen. Reelt blev de presset til at indberette færre timer, end de arbejdede, og nedbringe allerede indberettede tal, siger kilderne. BIG afviser påstanden og siger, at alt skal registreres.

Read more »

Tidligere partifælle vil fratage Cecilie Liv Hansens poster: 'Det er jo et kæmpe problem'Løsgængeren Cecilie Liv Hansen er næstformand i to udvalg i Region Syddanmark. Det kan dog meget snart ændre sig, hvis det står til hendes gamle partikollega.

Read more »

Efter stor debat: Cecilie Liv Hansen trækker sig fra postDen tidligere LA'er trækker sig nu fra en af sine udvalgsposter.

Read more »

Tidligere X Factor-deltager anholdt for drab efter influencers dødEn 32-årig influencer, Klaudia Zakrzewska, er død efter at være blevet påkørt af en bil i London. Den tidligere X Factor-finalist Gabrielle Carrington er sigtet for drab efter at have været varetægtsfængslet for drabsforsøg.

Read more »