Tidligere bandlyst sang nu igen - Tim Christensen om 'Right Next to the Right One'

Tim Christensen har fortalt om sin tidligere sang 'Right Next to the Right One', som var titelmelodien til den danske hitserie 'Nikolaj og Julie'. Sangen blev en sand landeplage og nåede hele vejen over Atlanten, hvor den blev indspillet af Celine Dion. Men der var også en periode, hvor publikum og Tim Christensen selv havde fået nok af sangen.

Hvis du havde et tv tændt tilbage i starten af 00'erne, så er der gode chancer for, at du er stødt på hitserien 'Nikolaj og Julie'.

Og gjorde du det, så er du også stødt på sangen 'Right Next to the Right One'. Tim Christensens kærlighedsballade var nemlig titelmelodien til den danske hitserie. Sangen gik hen og blev en sand landeplage, og siden da er sangen blevet sunget til bryllupsfester og omkring lejrbål i massevis. Men kender du egentlig historien bag 'Right Next to the Right One'?

Her er tre ting om kærlighedshymnen, som du - måske - ikke vidste. Den danske dramaserie 'Nikolaj og Julie' rullede over skærmen fra 2002 til 2003. Serien havde Sofie Gråbøl og Peter Mygind i hovedrollerne. (Foto: DR) 'What if we were meant to be together', synger Tim Christensen i første strofe af 'Right Next to the Right One', at musikeren skulle have lavet titelmelodien til 'Nikolaj og Julie'.

Det var DR, der tilbage i 2002 kontaktede Tim Christensen for at spørge, om han ikke ville skrive en sang til deres kommende tv-serie - og i første omgang var svaret faktisk et klart nej. Musikeren mente nemlig ikke, at han kunne finde ud af at skrive en sang på kommando, har han tidligere forklaret til I stedet fandt han en anden sang frem fra skuffen, nemlig 'Right Next to the Right One', som han tilbød DR i stedet - og ja, resten er jo historie.

- Den passede bare, og alle var glade. Jeg var stolt over at skulle have en temasang til en tv-serie. Jeg fik så meget god respons fra den i starten, for alle elskede den sang, fortalte Tim Christensen til Ritzau tilbage i 2012. Celine Dion udgav i 2007 sin egen version af 'Right Next to the Right One'.

(Foto: Alice Chiche, AFP/Ritzau Scanpix) Det var ikke kun DR og de danske tv-seere, der var vilde med 'Right Next to the Right One'. Sangen nåede faktisk hele vejen over Atlanten, hvor den havnede hos ingen ringere end den canadiske verdensstjerne Celine Dion.

Pladeselskabet havde tilbudt Dion at indspille en ny version af sangen til sin kommende plade, men det var ikke alle, der syntes, det var en god idé. fortalte sangeren i 2007, at folk omkring hende mente, at den danske kærlighedsballade var alt for anderledes i forhold til resten af Celine Dions musikkatalog. - Det er præcis derfor, jeg holder så meget af den.

Jeg fandt den helt vidunderligt, og for mig er det en lille juvel, fortalte Celine Dion til TV 2. I dag kan 'Right Next to the Right One' derfor findes på albummet 'Taking Chances', der udkom i 2007 og anslås at være solgt i over tre millioner eksemplarer på verdensplan. Droppede at spille sangen, da den gav folk kvalme I dag spiller Tim Christensen igen 'Right Next to the Right One'. Her ses han på scenen på Smukfest i 2024.

(Foto: Helle Arensbak, Ritzau Scanpix) Men der var faktisk en periode, hvor både publikum og Tim Christensen selv havde fået nok af den romantiske popballade. - Folk elskede den så meget, at de til sidst begyndte at hade den og kaste op over den, fortalte Tim Christensen i 2012 til Under en turné i 2009 - syv år efter det store gennembrud i 'Nikolaj og Julie' - kunne han mærke, at folk simpelthen havde fået nok af 'Right Next to the Right One', og derfor tog han en drastisk beslutning.

- Jeg sagde til publikum: 'Hvis I ikke gider høre den, så gider jeg heller ikke spille den. Lad os gøre noget andet.

' Jeg har en helt klar mavefornemmelse af, at folk stadig ikke gider høre den. Der skal gå længere tid, før folk kan holde ud at høre den igen, fortalte han til Ritzau i 2012. - Det er ærgerligt, for jeg synes, det er en fin sang, men jeg spiller den simpelthen ikke mere - på trods af, at det nok er det største hit, jeg har haft, siger han. I dag er den ikke længere bandlyst fra sangerens setliste.

Tværtimod valgte Tim Christensen faktisk at bruge sangen som åbningsnummer, da han sidste år drog på Danmarksturné





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