Danmarksdemokraternes gruppeformand Jens Henrik Thulesen Dahl opfordrer til, at Folketinget genoptager arbetet efter 68 dages pause.Især ønsker han, at et lovforslag om nedsættelse af afgifter på benzin og diesel behandles. Han mener, at der er bred enighed og at det er urimeligt at vente på en ny regering.

Han understreger, at der er bred politisk enighed om at gøre noget ved de høje brændstofpriser, og at man burde kunne vedtage beslutningsforslaget inden sommerferien. Prissvingningerne på brændstof har påvirkket danske forbrugere kraftigt siden krigen mellem USA og Israel i Iran startede i februar, og over 50.000 borgere har underskrevet et borgerforslag om midlertidigt at sænke afgifterne.

Danmarksdemokraterne havde oprindeligt støttet pausen, men efter to måneder uden en ny regering mener Thulesen Dahl, at det er urimeligt at forlænge perioden uden handling. Han påpeger også, at det er inkonsekvent, at ministre kan mødes i europaudvalget, mens Folketinget er nedlagt. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har også kritisert pausen og understreget Folketingets uafhængige rolle i magtens tredeling.

Thulesen Dahl er overbevist om, at der er et flertal for afgiftsnedsættelsen og at den kan blive vedtaget, hvis den tages op til behandling. Han anser det for en dårlig undskyldning at påstå, at forhandlinger om regeringsgrundlaget og lovbehandling ikke kan foregå samtidig. B.T. har henvendt sig til flere partier for at høre deres holdning til, hvorfor Folketingets arbejde bør forblive i bero





