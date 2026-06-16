Thomas Nystrøm tilbage som konsulent for SF - hvornår begyndte Pia Olsen Dyhr at hyre ham igen?

Efter at have fået sparken fra SF på grund af en MeToo‑sag har Thomas Nystrøm grundlagt egen PR‑virksomhed, men partiets nye minister Pia Olsen Dyhr har fortsat benyttet hans rådgivning via eksternt bureau. Spørgsmålet om præcis hvornår dette skete, er stadig ubesvaret og vækker kritik fra medlemmerne.

Året efter at Pia Olsen Dyhr fyrede Thomas Nystrøm fra Socialdemokratiet i kølvandet på en MeToo‑sag, grundlagde han sin egen PR‑virksomhed. Spørgsmålet, som nu strømmer gennem partiets medlemsforum, er præcis, hvornår hun begyndte at hyre ham igen - denne gang som privat konsulent via et eksternt bureau.

Det er et emne, som både partimedlemmer og journalister har efterlyst svar på, men indtil nu har Pia Olsen Dyhr holdt kortene tæt på brystet. I en udtalelse på Facebook‑gruppen 'SF Medlemsforum' spurgte et medlem, om den nye økonomi‑ og indenrigsminister i weekenden havde fået svar på, hvornår Thomas Nystrøm måtte træde ind som særlig rådgiver i ministeriet.

Hun svarede, at Nystrøm fortsat var medlem af partiet og dermed frivillig, og at han via bureauet havde fremsat forskellige forslag, som partiet havde taget i betragtning. Flere medlemmer har udtrykt stor undren over denne fremgangsmåde. Et indlæg i den lukkede gruppe spurgte, om et almindeligt medlem kan henvende sig til et eksternt bureau for at få sine idéer sendt direkte til toppene i partiet, eller om det blot er en metode for betalt rådgivning.

Kommentarerne fløj ind, men ingen konkret svar blev givet. En anonym kilde med kendskab til partiets interne processer fortalte B.T. , at bureauet der er tale om, hedder Common Consultancy. Både bureauet og SF har afvist at bekræfte denne oplysning over for pressen.

En gennemgang af dokumenternes metadata afslører, at oversigten fra 2022 blev udarbejdet af en tidligere SF‑ansat, som i dag arbejder hos Common Consultancy sammen med de tidligere SF‑rådgivere Eske Vinther‑Jensen og Lasse Perrild. Eske Vinther‑Jensen ejer en fjerdedel af bureauet, og både han og Thomas Nystrøm tjente som særlige rådgivere for partiets ministre under S‑R‑SF‑regeringen mellem 2011 og 2014.

Thomas Nystrøm grundlagde sin egen PR‑ og kommunikationsvirksomhed den 1. september 2021, altså et år efter at han blev udvist fra partiet. Men spørgsmålet om, hvornår han begyndte at arbejde for SF igen gennem Common Consultancy, forbliver ubesvaret af både ministeren og partiets ledelse. B.T. har rettet en række spørgsmål til SF, herunder hvilke kampagner eller projekter Nystrøm har stået for via bureauet, og om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte.

En SF‑talsmand svarede, at partiet i forbindelse med valgkampagner samarbejder med eksterne bureauer, og at Nystrøm har bidraget som ekstern konsulent i de senere år, eksempelvis i forbindelse med kommunal‑ og regionsrådsvalget. Flere medlemmer udtrykker fortsat skepsis. SF‑formand på Frederiksberg, August Gade, sagde til Heidi Priebe Beck, lokalformand på Ærø, at han også var overrasket over Nystrøms fortsatte rolle, idet han tidligere havde forstået, at Nystrøm var helt ude af partiet efter krænkelsessagen.

Lørdag valgte Thomas Nystrøm selv at træde tilbage som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, uden at kommentere pressens henvendelser. Historien står stadig som et åbent spørgsmål om gennemsigtighed og intern kontrol i partiets brug af eksterne konsulenter





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