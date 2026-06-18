Thomas Jørgensen forlader sandsynligvis Viborg FF i sommer

Viborg FF's stjerne midtbanespiller Thomas Jørgensen er på vej til en større klub, og cheftræner Nickolai Lund erkender det-store udfordringer ved at erstatte ham. Læs mere om den kommende afrejse og hvordan Viborg planlægger at håndtere den.

Thomas Jørgensen har længe været rygtet væk fra Viborg FF, og det ser ud til, at rygtet nu bliver til virkelighed. Den 20-årige midtbanespiller, der i de seneste to sæsoner har været en nøglefigur i Viborgs spil, er meget tilbøjelig til at forlade klubben i sommerens transfervindue for at slå sig ned på en større fodboldadresse.

Det er en udvikling, cheftræner Nickolai Lund har forberedt sig på, men som alligevel gør ondt. Thomas Jørgensen er en af Superligaens mest attraktive og efterspurgte unge talenter, og hans potentielle salg vil efterlade et betydeligt hul i Viborgs midtbane. Lund erkender åbent, at det vil være svært at finde en appealig afløser, da klubben hverken internt eller på overført niveau har en spiller, der kan erstatte Jørgensens kvalitet.

I stedet må Viborg se efter en spiller med potentiale, som de kan udvikle, ligesom de gjorde med Jørgensen selv. Selvom transfervinduet først lukker om to og en halv måned, og sæsonen starter om en måned, er chancen for, at Jørgensen forbliver i Viborg, minimal. Alligevel planlægger Lund at bruge ham i den første kamp, hvis han stadig er til stede.

Kærestepars tilfælde er blot en lille illustration på, at selv de mest sandsynlige scenarier kan have uventede vendinger, men i Jørgensens tilfælde ser det ud til, at afrejsen er uundgåelig





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