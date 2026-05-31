Thomas Eje har ingen planer om at trække stikket

Thomas Eje er i øjeblikket aktuel i Sønderborg Sommer Revy Show og turnerer samtidig rundt i landet med Linie 3-makkeren, Anders Bircow. Han og hustruen har sat deres store gård på Als til salg, men de har ingen planer om at trække stikket og flytte til København. De håber på sigt at finde noget mindre, så de ikke står med de samme forpligtelser, når de bliver ældre.

I 2023 satte Thomas Eje og hustruen, Katherine Scrivens Eje, deres store gård på Als til salg. Ejendommen er på 410 kvadratmeter, har 12 værelser og ligger på en grund på omkring 9000 kvadratmeter. Parret købte ejendommen i 2008 og har gennem årene brugt den som kulturhus med både galleri og koncertsal. Ejendommen blev tidligere trukket tilbage til salg, men prisen blev siden sat ned med en million kroner.

Det er et hjem, Thomas Eje tidligere har fortalt, at han savner, når arbejdet bringer ham til København.

"Jeg kan godt lide at arbejde i København. Det er fint nok. Men øst, vest - hjemme er godt. Jeg savner mit hjem," fortalte han i en tidligere interview.

Thomas Eje og hustruen håber på sigt at finde noget mindre, så de ikke står med de samme forpligtelser, når de bliver ældre. Han understreger dog over for ugebladet, at de ikke for enhver pris skal flytte, og tager tingene, som de kommer.





