Thisted Kommune stemmer igennem energiprojekter på trods af lokal modvilje

To store energiprojekter i Thy blev stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Projektet ved Røjkær , der består af seks 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller, fik 14 stemmer for og 13 imod.

Det betyder, at Martin Christensen, der bor tæt på projektet, nu har udsigt til at få både vindmøller og solceller i baghaven. Men Christensen er skuffet over politikerne og mener, at demokratiet har fejlet. Han siger, at Thy-modellen er ikke lykkedes med sin demokratiske inddragelse af borgerne, fordi flertallet går skuffede herfra. Thy-modellen vandt for nylig årets klimapris, men Christensen mener, at den er afgået ved døden, fordi politikerne ikke længere lytter til folkestemningen.

Også Spolum-projektet blev stemt igennem af kommunalbestyrelsen i Thisted med 15 stemmer for og 12 imod. Det er en skuffende afslutning for lokalpolitikerne, der havde lovet at inddrage borgerne i beslutningsprocessen





