Them Andelsmejeri er blevet solgt til Erhvervsinvest

Them Andelsmejeri er blevet solgt til den danske kapitalfond Erhvervsinvest. Aftalen er kommet i stand, knap to måneder efter at mejeriets fusionsaftale med Arla røg i vasken.

Them Andelsmejeri , der ligger syd for Silkeborg, er blevet solgt til den danske kapitalfond Erhvervsinvest . Aftalen er kommet i stand, knap to måneder efter at mejeriets fusionsaftale med Arla røg i vasken.

Gert Glob Lassen, der er bestyrelsesformand i Them Andelsmejeri, er tilfreds med, at det er endt sådan. - Ved en fusion med Arla ville den fremtidige placering af arbejdspladser være ude af vores hænder, siger han til Børsen. - Erhvervsinvest har ikke noget andet mejeri og er dermed nødt til at beholde alle funktioner og udvikle aktiviteterne i Them. Det tror jeg faktisk, er en god fremtidssikring af mejeriet som arbejdsplads.

Udrejsecenter Kærshoftgård blev ikke nævnt i det regeringsgrundlag, som forleden blev lagt frem, men her få dage efter offentliggørelsen tager den nyudnævnte udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet nu bladet fra munden. I et interview med TV 2 kommer Bødskov nemlig med en direkte besked til naboerne til det omdiskuterede udrejsecenter nær Bording. - Jeg forstår fuldstændig de bekymringer, som naboerne til Kærshoftgård har.

Dem, der sidder på Kærshoftgård, hører ikke til i Danmark, og derfor har jeg i sinde at gøre livet for dem så surt som muligt for at få dem ud af Danmark. Min besked til naboerne til Kærshoftgård er, at de kan stole på, vi gør alt det, vi kan. Skjern Håndbold får besøg af de nykårede franske håndboldmestre fra Paris Saint-Germain i anden udgave af RAH Fiber Cup. Det foregår i Skjern Bank Arena tirsdag 18. august.

I den forbindelse vender to velkendte ansigter tilbage til den grønne klub, når de tidligere Skjern-spillere Noah Gaudin og Henrik Møllgaard stiller til start for deres franske hold. - Sidste år fik vi skabt fundamentet for RAH Fiber Cup, og i år tager vi endnu et skridt. Paris Saint-Germain er et af de største navne i international håndbold, og samtidig får vi et særligt gensyn med både Noah Gaudin og Henrik Møllgaard.

Det bliver en håndboldfest, hvor vi kan give en ekstra oplevelse til vores partnere og sæsonkortholdere - og samtidigt få skudt en ny og spændende sæson i gang, siger Sascha Laulund, der er eventchef i Skjern Håndbold, i en pressemeddelelse. Fredag klokken 20 ruller en stor specialtransport fra Give mod Hvide Sande. Chauffør Claus Dyrberg fra Holstebro skal sikre, at lasten på 452 tons kommer sikkert frem.

Men for keeperen har det ikke helt været det drømmeskifte til udlandet, som hun havde håbet på. Hun har blot fået to kampe på en halv sæson. - Det spillemæssige har jeg ikke fået det ud af, som jeg gerne ville. Det er aldrig lige så sjovt at kigge på, som det er at være inde på banen.

- Når man tager et sted hen fra et andet, hvor man ikke altid spillede, så er det det, man håber på, skal ske. Og det var også noget af det, som jeg blev lovet. Det har været skuffende, siger 23-årige Freja Thisgaard til TV 2 Sport.

Carolina Hurricanes, som har danske Nikolaj Ehlers fra Aalborg og Frederik Andersen fra Herning på holdet, udlignede natten til fredag dansk tid til 1-1 i kampe i finaleserien om Stanley Cup-trofæet mod Vegas Golden Knights. Frederik Andersen spillede en stor rolle, da han gennem hele kampen vogtede buret for Carolina. Her blev det til 23 redninger og en redningsprocent på 88. Næste kamp spilles natten til søndag dansk tid i T-Mobile Arena i Las Vegas.

De første to kampe om Stanley Cup-trofæet er foregået i Carolina, mens de næste to opgør bliver spillet med Vegas' publikum som bagtæppe. Fordi det er grundlovsdag, kan det fredag være en god idé lige at tjekke køreplanen, hvis du skal med offentlig transport. Det er også en god idé at pakke en paraply med sig, hvis man skal ud i det fri i den her weekend.

Grundlovsweekenden bliver overvejende lun, men et vekslende skydække kan både føre byger og torden med sig. - Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, vil det derfor være en god idé at pakke en paraply med sig og selvfølgelig holde øje med vejrradaren fra tid til anden og også huske både solbriller og solcreme. Lørdag bliver umiddelbart den pæneste dag. Det begynder tørt, og vi får muligvis en del sol, forklarer meteorologen.

- Men efterhånden bliver det igen skyet med regn til de sydvestlige egne. Temperaturen vil igen lægge sig mellem 15 til 20 grader, og vi får en svag til jævn vind fra syd og senere fra vest, siger Hans Peter Wandler. Generelt var torsdag aften og nat en rolig omgang for Midt- og Vestjyllands Politi. Men politigården havde dog to overnattende gæster.

Der ligger nemlig en død grævling mellem sporene på rute 15 fra Funder mod Låsby. Det oplyser Vejdirektoratet på trafikinfo.dk





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Them Andelsmejeri Erhvervsinvest Arla Fusionsaftale Kapitalfond

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