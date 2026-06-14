The Power of Donburi: A Japanese Comfort Food

Donburi, a Japanese term for a bowl of rice topped with various ingredients, has become a staple in many Japanese households. It's a cheap and filling meal that can be found in almost every corner of the country, even open 24/7. The article explores the history, cultural significance, and the unique experience of dining at donburi restaurants, including the affordable prices and the diverse clientele.

Velkommen til Serveret: Weekendavisens ugentlige madklumme, hvor avisens skribenter går i køkkenet og afprøver både udbredte og oversete råvarer, finpudser nedarvede opskrifter og kvalitetstjekker tidens virale livretter.

Som 21-årig flyttede jeg til Japan som udvekslingsstuderende og stoppede med at lave mad, dels fordi det var svært at navigere i supermarkederne med de mange nye, sære ingredienser, hvoraf alt det, jeg plejede at købe billigt i Danmark, var dyrt, og dels fordi der kun var ét køkken i hele mit kollegie, så der hver aften udspillede sig en kamp om knive, komfurer og riskogere. Men da jeg brugte betydelige summer på både shoppeture og cafébesøg, var jeg på konstant udkig efter billig mad.

Donburi er en paraplybetegnelse for en skål med ris, der kan toppes med alt fra rå tun til stegt ål, tempura og tynde skiver marineret oksekød. Den findes i stort set alle varianter og prislejer, og netop derfor er den blevet en fast del af de fleste japaneres hverdagskost.

Kæderestauranterne er overalt i landet og har åbent 24 timer i døgnet, og det er en helt særlig oplevelse at træde ind, bestille det billige måltid på en skærm og betragte den ekstremt varierede kundegruppe; trætte mænd i jakkesæt, unge kærestepar, grupper af high school-elever og travle mødre med småbørn. Donburi har uden tvivl en vigtig plads i japansk kultur.

Der findes sågar kokkekonkurrencer udelukkende for donburi-retter, afholdt af forbundet All Japan Donburi Union, der kalder retten »et kreativt univers, der udfolder sig i en skål«, og hævder, at den blev opfundet for mere end 600 år siden. Som studerende frekventerede jeg min lokale donburi-restaurant, var det dog altid samme ret, jeg bestilte; skålen med kylling og æg, der stadig i dag kun koster 23 kroner de billigste steder.

Jeg har ikke tal på, hvor mange skåle jeg indtog, men nok til, at jeg i flere år efter holdt mig fra den. Lige indtil for nylig, hvor jeg i et anfald af melankoli måtte smage den igen





weekendavisen / 🏆 24. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donburi Japanese Food Comfort Food Kokkekonkurrencer Rice Bowl Japanese Culture Japanese Cuisine Japanese Restaurants Japanese Food Culture Japanese Food Tradition

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News headlines in DanishA collection of news articles in Danish, covering various topics such as theft, brand, violence, and travel restrictions due to Middle Eastern unrest and rising fuel prices.

Read more »

The Decline of Gay Bars in Western CountriesThis news article discusses the decline of gay bars in Western countries, including the closure of many establishments in Copenhagen and the reasons behind this trend.

Read more »

News Text - Diverse TopicsA diverse news text covering various topics such as cycling, crime, sports, weather, and travel.

Read more »

Det japanske landshold slukker tørsten til træning i Nashville, TennesseeNews text about the Japanese national team training in Nashville, Tennessee, and the potential health risks due to extreme heat during the upcoming FIFA World Cup.

Read more »

News in DanishThis news text is in Danish and covers various topics such as weather, transportation, health, crime, and history.

Read more »