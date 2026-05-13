Den danske prædikant Torben Søndergaard er en del af bevægelsen med det skræmmende navn The Last Reformation – den sidste reformation – der ifølge TV 2 Nord har tilskyndet folk til at opsøge patienter på sygehuse uden hospitalets viden. Victoria Lundager fortalte i Kristeligt Dagblad, at hun som barn i pinsekirkeligt regi fik at vide, at hun skulle bruge sin evne til at profetere. Hun forklarede for eksempel en gravid kvinde, hvordan det ville gå med graviditeten. I dag forstår Victoria Lundager mere sine udsagn som indskydelser baseret på en god intuition end som profeti. Det rejser et kernespørgsmål til det karismatiske: Hvordan ved man, hvad der kommer fra Gud, og hvad der kommer fra en selv? Nogle karismatiske kristne, der ikke går så vidt, er dog en del af den danske kristne befolkning. Men for at undgå at begrunde med Victoria Lundager, kan man se på enkeltpersoner, der har vist, at der er grænser for, hvor langt man skal gå ud af det karismatiske spor. Eksempler på yderligtgående karismatiske er Ruth Evensen, der fortalte menigheden i Faderhuset, at de ikke måtte have sex, før Helligånden havde sagt det til hende, og Moses Hansen, der protesterede imod hendes skilsmisse. Flemming Mølhedes adfærd i den frikirkelige Vineyard-bevægelse og Christian Hedegaards missionsbevægelse er også eksempler på karismatiske ledere med stor autoritet, der kan komme i klemme. Det begynder med, at de ikke kan se, hvad der kommer fra Gud, og hvad der kommer fra dem selv. Jo længere man kommer ud, des mere stiger faren for, at man stikker Helligånden i lommen og bruger den som retfærdiggørelse af egne tanker.

