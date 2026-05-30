Texas-valg sender chokbølger gennem USA: Trumps kandidat slår siddende senator

Det dyreste primærvalg i USAs historie endte med sejr til Trumps favorit Ken Paxton over den siddende senator John Cornyn. Sejren kan dog gavne Demokraterne, der håber at vinde sædet ved midtvejsvalget. Samtidig debatterer Island et muligt EU-medlemskab efter mange års skepsis.

Det dyreste primærvalg i USA 's historie er netop blevet afviklet i Texas , hvor Donald Trump s foretrukne kandidat, Ken Paxton, besejrede den siddende republikanske senator John Cornyn.

Valget har vakt opsigt, ikke kun på grund af de astronomiske summer, der er brugt på kampagnen, men også fordi det understreger Trumps fortsatte magt over Det Republikanske Parti. Paxton, der er Texas' justitsminister, blev støttet af Trump og en række magtfulde konservative donorer, mens Cornyn, en erfaren politiker med 20 år i Senatet, kæmpede for at fastholde sin position.

Resultatet er en klar sejr for Trump-fløjen, men det kan også vise sig at være en gave til Demokraterne, der nu ser en mulighed for at vinde det ledige sæde ved midtvejsvalget i november. Deres kandidat, James Talarico, en ung og karismatisk demokrat, står klar til at udfordre Paxton i et valg, der kan få afgørende betydning for magtbalancen i Washington.

Demokraterne har længe betragtet Texas som en potentiel slagmark, og med Paxton som modstander håber de at kunne mobilisere vælgere, der er trætte af den ekstreme højrepolitik. Hvis Talarico vinder, vil det give Demokraterne en ekstra stemme i Senatet, hvor magtbalancen i øjeblikket er yderst tæt. Eksperter påpeger, at et demokratisk flertal i Senatet ville gøre det lettere for præsident Biden at gennemføre sin lovgivningsdagsorden, herunder klima- og socialpolitik.

Samtidig kan nederlaget for Cornyn få konsekvenser for Det Republikanske Parti, der internt er splittet mellem Trump-tilhængere og mere moderate kræfter. Valget i Texas bliver derfor set som en lakmustest for, hvorvidt Trumps indflydelse er voksende eller aftagende. Men det er ikke kun i USA, at der er politisk drama. På Island er der begyndt en heftig debat om, hvorvidt landet bør ansøge om medlemskab af EU.

For mange islændinge har spørgsmålet længe været utænkeligt, især efter finanskrisen i 2008, der skabte stor skepsis over for EU. Men med stigende inflation, usikkerhed omkring handelsaftaler og et ønske om at styrke Islands position internationalt, har flere politikere og borgere begyndt at genoverveje. En meningsmåling viste for nylig, at et flertal af islændinge nu er positive over for at indlede forhandlinger med EU, selvom et egentligt medlemskab stadig er langt fra sikkert.

Debatten er intens, og modstandere advarer om tab af suverænitet og kontrol over fiskeriet, mens tilhængere peger på økonomisk stabilitet og adgang til det indre marked. I takt med, at verden bliver mere uforudsigelig, er det tydeligt, at selv de mest etablerede politiske sandheder kan udfordres. Texas-valget viser, at intet er givet i amerikansk politik, og Island-debatten illustrerer, at selv små nationer må tage stilling til deres plads i en globaliseret verden.

For danske læsere kan begge historier være relevante, da de peger på tendenser, der også mærkes i Europa: en stigende polarisering, en kamp mellem magteliten og populister, og en stadig mere kompleks international dagsorden. Uanset udfaldet af disse begivenheder, så sætter de en tyk streg under, at politik i det 21. århundrede er alt andet end kedeligt





