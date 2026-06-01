Teslas påstand om ti gange sikrere fuldautomatisk kørsel holder ikke ved inspektion

En uafhængig undersøgelse viser, at Teslas påståede sikkerhedsforbedringer med FSD ikke kan bekræftes, og at systemet stadig har alvorlige begrænsninger i komplekse trafiksituationer.

Tesla s seneste påstand om, at deres fuldautomatiske kørselsfunktion, kendt som Full Self‑Driving eller FSD , gør bilerne ti gange sikrere end traditionel kørsel, er blevet sat under lup af en uafhængig medieundersøgelse.

Undersøgelsen viser, at de oplyste sikkerhedsforbedringer ikke kan bekræftes på baggrund af tilgængelige data fra både testkørsler og virkelige trafikforhold. Selvom Tesla har fremsat tal, der angiver en markant reduktion i antallet af ulykker, viser den kritiske analyse, at forskellene er inden for statistisk usikkerhed, og at mange af de rapporterede hændelser simpelthen skyldes ændringer i kørselsmønstre eller forbedret dataindsamling.

Der er desuden fundet flere eksempler på, at FSD‑systemet i praksis har haft svært ved at håndtere komplekse trafikscenarier, herunder uforudsigelige fodgængere, blinde vinkler ved kryds og vejarbejder, hvor bilen har foretaget pludselige og farlige manøvrer. Disse episoder er blevet dokumenteret af både myndigheder og uafhængige testorganisationer, som stiller skarpt på, at den lovede ti‑gange sikkerhed endnu ikke er realiseret i den faktiske brug.

Den kritiske gennemgang peger også på, at Teslas egen markedsføring kan give et forvrænget billede af, hvor langt teknologien er kommet. Artiklen bemærker, at selvom Tesla har opnået betydelige fremskridt inden for perception og beslutningstagning, er der stadig grundlæggende begrænsninger i sensorernes evne til at forstå dynamiske miljøer. For eksempel kan dårligt vejr, såsom kraftig nedbør eller sne, drastisk reducere systemets pålidelighed, og i sådanne situationer skal føreren stadig være klar til at overtage kontrollen.

Medieundersøgelsen understreger, at regulatorer i EU og andre regioner forventer mere dokumenteret bevis for sikkerhedsforbedringer, før de vil give FSD tilladelse til bredere anvendelse. Det betyder, at selvom Tesla fortsat promoverer FSD som en banebrydende teknologi, vil de kommende lovgivningsmæssige krav sandsynligvis gøre det nødvendigt at fremlægge mere robuste beviser på den påståede sikkerhedsgevinst.

Forbrugere og erhvervsvirksomheder, der overvejer at investere i Teslas autonome funktioner, bliver opfordret til at holde sig opdateret om de nyeste testresultater og de regulatoriske beslutninger, der kan påvirke tilgængeligheden af funktionerne i Europa. Samtidig vil andre bilproducenter sandsynligvis udnytte denne debat til at positionere deres egne avancerede førerassistentsystemer som mere pålidelige og gennemtestede alternativer. Det er et kritisk tidspunkt for både lovgivere, bilindustri og forbrugere, der sammen skal forme fremtidens sikre autonome kørsel





