Teslas FSD Supervised godkendt i Danmark, brand i Skjern, og politisk debat om landbrugsministerium

Nyheder fra Danmark: Tesla får grønt lys fra Færdselsstyrelsen til at udrulle FSD Supervised-systemet til danske bilister. Brand & Redning MidtVest bekæmper en brand ved Ganer Å i Skjern. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer valget af ikke at have et landbrugsministerium i den nye regering. Derudover fodboldkvinder qualificerer til VM, lokale frygter lastbiltrafik, og to områder med fiskefossiler anbefales til UNESCOs verdensarvsliste.

Der cirkulerer omkring 95.000 Tesla -biler på de danske veje, hvoraf cirka 30.000 er udstyret med den nødvendige hardware til at anvende køresystemet FSD Supervised. Systemet kan assistere bilisten med acceleration, bremsning, styring og vognskifte.

Estimationen stammer fra FDM, efter at Tesla har fået myndighedernes godkendelse, specifikt Færdselsstyrelsen, til at rollere systemet ud til danske bilister. I en anden nyhed blev Brand & Redning MidtVest tirsdag aften kaldt til en hændelse ved Ganer Å i Skjern.

Indsatsleder Kristian Rask Hansen fra Brand & Redning MidtVest udtaler, at de er i færd med at lokalisere kilden til eventuelle udslip, og påpeger, at det kan være få dråber, der har forårsaget det, da der ikke kræves meget for at starte en sådan hændelse. Derudover nævnes der en historie om en urne, der er fremstillet til at holde i omkring 30 år, så den kan graves op igen, hvis der på et senere tidspunkt findes pårørende eller et sted, hvor kvinden tilhører, hvilket bevarer muligheden for at flytte urnen, hvis nye oplysninger om kvindens tilknytning skulle komme frem i fremtiden.

Desuden har det været en stor politisk debat, at der i den nye regeringsdannelse ikke blev plads til et landbrugsministerium, som der ellers har været i 130 år. Statsminister Mette Frederiksen er ikke i tvivl om, at beslutningen er rigtig, og hun har udtalt, at sanktionerne skal være hårdere, loven skal overholdes, og dyrevelfærd skal være i centrum.

Hun tilføjer, at de ikke længere vil være med til halekuperinger eller ekstremavl, og at danske landmænd er nogle af verdens dygtigste med viden, jord og traditioner til at være førende ikke kun i produktion, men også i kvalitet, bæredygtighed og dyrevelfærd, hvilket giver håb om, at dansk landbrug vil gå konstruktivt ind i de nødvendige forandringer. Desuden har en familie, Mads Madsen og familien, taget en vigtig beslutning, og selvom der stadig er ærgrelse et år efter, er de lettede over den.

I sportsnyheden har de danske fodboldkvinder booket en billet til VM-slutrunden næste år efter en overbevisende sejr på 4-1, hvor Pernille Harder scorede. I en anden lokalhistorisk nyhed frygter borgerne i Tanderupkær sydvest for Herning, at de op mod 80 lastbiler om dagen kan få gennem deres landsby, og de har allerede oplevet, at biler har ramt huse og skilte i byen, hvor gennemkørselsvejen er skæv og har dårligt udsyn.

Endvidere deles der en følelsesladet historie om Jakob Gjerluff, der stod tilbage i chok efter sin fars pludselige død. Endnu en nyhed handler om to områder med nogle af verdens bedst bevarede fiskefossiler, der er tæt på at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste efter en stærk anbefaling fra Den Internationale Naturbeskyttelsesunion, hvilket giver større international synlighed og anerkendelse.

Der vises også et Lafayette af et naturbillede, hvor et gravandepar med 11 små ællinger strøg hen over vandet, fanget af naturfotograf Kirsten Ostersen. Endelig melder en festival, der er udsolgt, ifølge en pressemeddelelse





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tesla FSD Supervised Færdselsstyrelsen Brand Skjern Landbrugsministerium Mette Frederiksen Dyrevelfærd Fodboldkvinder VM Pernille Harder Lastbiler Tanderupkær UNESCO Verdensarv Fiskefossiler Festival Udsolgt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyheder fra Danmark og verden: Eriksen, testkamp, togtrafik og mereNyheder fra Danmark og verden: Christian Eriksen forlod banen i testkamp mod Ukraine, togtrafik mellem Slagelse og Ringsted er aflyst, og den ukrainske landsholdsspiller Roman Yaremchuk takker Danmark. Desuden politisk uenighed i Socialdemokratiet, protester i Albanien og dronning Mary besøger LykkeLiga. Endvidere en podcastdiskussion om Henrik Sass Larsen, etඩ ulykke i Portugal-Chile-testkamp, og en deltager i 'Forræder - Ukendt grund' troede hun havde vundet. Klovnbulancen samarbejder med hospitalsystemet, og flere børn behandles hemme.

Read more »

Stort jordskælv i Indonesien udløser tsunamivarsel, mens增速te historier fra Israel, Danmark og USA dyrkeresEt stort jordskælv i Indonesien har fået det amerikanske tsunamivarslingssystem til at udsende en advarsel. Indonesiske myndigheder har også udstedt et tsunamivarsel for kystområder. I samme åndedrag dyrkes historier om Israels planer om at rive en landsby, Christian Eriksens fald, missiler fra Iran, Zelenskyjs møder i Europa, gerrymandering i USA, og en norsk retssag.

Read more »

Advarsel om tabte metaldele på Holstebromotorvejen og andre nyheder fra DanmarkEn sammenhængende oversigt over flere u relatierte nyhedshændelser: Advarsel om tabte metaldele på Holstebromotorvejen, Mødrehjælpen omummer feriehjælp til sårbare børnefamilier, Thy Rock festival advarer mod billetbedrageri, ustadigt sommervejr i Danmark, fald i antallet af unge i kommunerne og kemi-fund i drikkevandet.

Read more »

Tesla får grønt lys til FSD Supervised i DanmarkOmkring 30.000 af de 95.000 Tesla‑biler på danske veje er udstyret med den nødvendige hardware til fuld selvkørende funktion, og Færdselsstyrelsen har i dag godkendt udrulningen af FSD Supervised til danske bilister.

Read more »