Tesla Model 3 med kritiserede dørhåndtag – Brandmand redder folk fra brændende Tesla

En brandmand redder to personer fra en brændende Tesla Model Y, hvis døre var låste. Artiklen berører sikkerhedsproblematikker i elbiler og kritiserer manglende konstruktiv kritik i Teslas designproces. Samtidig informeres om et gratis prøveabonnement til Ingeniøren.

Ingeniøren har ved flere lejligheder testkørt Tesla s modeller. Denne gang er det en Tesla Model 3 fra 2024, hvor særligt dørhåndtag ene har været genstand for kritik. Illustration: Bjørn Godske. Max Walsh, en brandmand i det nordlige Virginia, USA, oplevede i 2023 en dramatisk hændelse, hvor to personer var fanget i en brændende elbil. Som professionel brandmand vidste han, at brande i elbiler hurtigt udvikler sig. Udfordringen var, at de elektriske døre på bilen, en Tesla Model Y, var låste.

Den eneste løsning var at knuse ruderne og redde personerne ud. Denne situation illustrerer en alvorlig problemstilling omkring sikkerhed i elbiler, hvor fejlfunktioner i de elektriske systemer kan forårsage livstruende situationer. \For at få adgang til eksklusivt indhold som dette, kan man tegne et gratis prøveabonnement på Ingeniøren. Dette abonnement giver adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar, uden binding eller behov for betalingsoplysninger. Ved tilmelding accepterer man kontaktbetingelser, hvor Ingeniøren/Teknologiens Mediehus kan kontakte brugeren med information om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, jobtilbud, undersøgelser og tilbud via e-mail. E-mails fra Ingeniøren/Teknologiens Mediehus kan også indeholde markedsføring fra samarbejdspartnere. Brugeren har til enhver tid mulighed for at ændre sine kontaktpræferencer via menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på sin profil. For at gøre indholdet mere relevant, opfordres nye brugere til at vælge emner, der interesserer dem. Medlemmer af IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) har gratis adgang til PLUS-indhold som en del af deres medlemskab, og kan aktivere denne adgang via MitIDA. \I en anden udvikling er Teslas robottaxier begyndt at køre med betalende passagerer i Texas, selvom der er fortsat udfordringer. Et af de påpegede problemer med Tesla-biler, som også er relevante i forbindelse med brandhændelsen, er dørhåndtag, der fejler. Et andet problem er, at ejerne ikke tænker på at udskifte 12 V-batteriet. I ingen af klagesagerne er der blevet rapporteret om advarselslamper, der indikerede lav spænding. Dette rejser spørgsmålet om kvalitet og pålidelighed i Teslas design og konstruktion. Mangel på konstruktive pessimister inden for Tesla-organisationen kritiseres, da de kunne have identificeret og påpeget potentielle problemer på et tidligere tidspunkt. Dette understreger behovet for en mere kritisk tilgang til design og sikkerhed i bilproduktionen, for at undgå potentielt farlige situationer. Kritikere hævder, at hvis der var en konstruktiv pessimist ansat hos Tesla, ville problemerne være blevet opdaget og løst tidligere, hvilket kunne have forhindret de uheldige situationer





ingdk / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Tesla Elbil Sikkerhed Brand Dørhåndtag Ingeniøren Prøveabonnement

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Josefine fik blæst detaljer om sit overgreb ud i pressen. Nu har hun en bøn til medierneJosefine Vorret kan tydeligt huske den morgen tilbage i foråret, hvor hun læste artiklen.Det var hendes mor, som sendte den til hende.I artiklen fra Fyens Stiftstidende kunne den dengang 17-årige gymnasieelev i detaljer læse beskrivelser af de overgreb, hun som syvårig blev udsat for af sin mors daværende kæreste.

Læs mere »

Mikroorganismer i sandet: Et skjult økosystemSand på stranden er fyldt med mikroorganismer, der nedbryder organisk stof. Artiklen diskuterer også klimaforandringer, metanproduktion og behovet for handling.

Læs mere »

Tesla Model 3 i fokus: Kritik af dørhåndtag og udfordringer ved elbilerIngeniøren har testet Tesla Model 3 fra 2024, og vi ser nærmere på kritikken af dørhåndtagene. Samtidig dykker vi ned i de udfordringer, elbiler kan byde på i nødsituationer og giver dig et overblik over Teslas nye robottaxier i Texas samt mulighed for at få et gratis prøveabonnement.

Læs mere »

Guido Gierlevsen om 'Forræder' og livet som model: 'Jeg er stolt af ikke at ligne en klassisk model'Guido Gierlevsen, kendt fra ‘Forræder’, fortæller om sin rejse fra overvægt til model, om at hvile i sig selv, og om drømmen om at underholde.

Læs mere »

Sikkerhed og Fremtid: Tesla i Fokus – Fra Kritik af Dørhåndtag til RobottaxierArtiklen undersøger aktuelle Tesla-modeller, med fokus på design, sikkerhed og brugeroplevelser. Den belyser specifikke udfordringer, der er relateret til elbiler, herunder adgang i nødsituationer. Derudover præsenteres information om Ingeniørens tilbud om prøveabonnementer og den igangværende udvikling af robottaxier i Texas, samt den kritiske vurdering af virksomhedens interne struktur.

Læs mere »

Tesla-elbil i brand: Brandmand måtte redde passagererEn brandmand i USA oplevede en brændende Tesla Model Y, hvor dørene var låst. Han måtte knuse ruderne for at redde passagererne. Artiklen nævner også kritik af Tesla og introducerer et gratis prøveabonnement på Ingeniøren.

Læs mere »