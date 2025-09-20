Tesla Model 3 i fokus: Kritik af dørhåndtag og udfordringer ved elbiler

Ingeniøren har testet Tesla Model 3 fra 2024, og vi ser nærmere på kritikken af dørhåndtagene. Samtidig dykker vi ned i de udfordringer, elbiler kan byde på i nødsituationer og giver dig et overblik over Teslas nye robottaxier i Texas samt mulighed for at få et gratis prøveabonnement.

Ingeniøren har gentagne gange testet Tesla s forskellige modeller. Denne gang er det en Tesla Model 3 fra 2024, der er under luppen, især med fokus på de dørhåndtag, der har været genstand for omfattende kritik. Illustration: Bjørn Godske. En af de mest dramatiske oplevelser, der illustrerer udfordringerne ved elbiler, stødte Max Walsh på i 2023. Han ankom til et travlt kryds i det nordlige Virginia, USA, og så to personer fanget i en brændende elbil.

Som professionel brandmand vidste han, at når en elbil først antændes, eskalerer situationen hurtigt. Men de elektriske døre på bilen – en Tesla Model Y – var låste, hvilket efterlod ham med den eneste løsning: at knuse ruderne og redde de to personer ud. Denne hændelse er blot et eksempel på de specifikke udfordringer og risici, der er forbundet med elbiler i nødsituationer, især hvad angår adgang og redningsmuligheder. I de seneste nyheder er Teslas robottaxier begyndt at køre med betalende passagerer i Texas – selvom det er med visse forbehold. Denne udvikling markerer et nyt skridt i retning af autonom kørsel og kommerciel udnyttelse af selvkørende teknologi. Teslas indsats i Texas er et afgørende skridt i retning af at udvide deres robottaxifløde og teste teknologien i mere komplekse og reelle scenarier. De første erfaringer og resultater fra denne fase vil være afgørende for fremtiden for Teslas selvkørende strategi og for den bredere udvikling af den autonome transportsektor. Denne implementering i Texas er også et eksempel på den fortsatte konkurrence i branchen, hvor forskellige virksomheder kæmper om at være de første til at tilbyde kommercielle selvkørende tjenester. Det giver anledning til at følge udviklingen tæt og analysere både de tekniske og regulatoriske aspekter, der er involveret i denne transformation af transportsektoren





