Tesla beskyldes for at vildlede EU med sikkerhedsdata om selvkørende system

Reuters afslører, at Tesla har fremlagt vildledende statistikker om sikkerheden ved deres Full Self-Driving-system til europæiske tilsynsmyndigheder. Uafhængige forskere kritiserer metoderne, mens myndigheder som den hollandske RDW understreger, at deres godkendelse er baseret på egne tests.

En ny afsløring fra Reuters viser, at Tesla har fremlagt vildledende sikkerhedsdata for europæiske tilsynsmyndigheder i forbindelse med godkendelsen af deres førerassistentsystem 'Full Self-Driving Supervised'.

Flere uafhængige trafiksikkerhedsforskere betegner de statistikker, som Tesla har præsenteret for myndigheder som den svenske Transportstyrelsen, som vildledende markedsføring. Reuters har gennemgået de data, som Tesla indsendte, og fundet flere ugyldige sammenligninger. For eksempel sammenlignede Tesla sine biler med den gennemsnitlige bil i USA, som er betydeligt ældre end en typisk Tesla. Dette forvrænger resultaterne, fordi nyere biler generelt har flere sikkerhedsfunktioner, der reducerer antallet af ulykker.

Ifølge Reuters har Teslas data vist, at der sker færre ulykker med FSD aktiveret sammenlignet med biler uden systemet. Men forskere påpeger, at sammenligningen er skæv, fordi Tesla-biler generelt er nyere og dyrere, og de har flere avancerede sikkerhedssystemer end gennemsnittet. En uafhængig forsker udtaler, at han er bekymret over, at Tesla har fremlagt upålidelige data, og foreslår, at Tesla bør få dataene uafhængigt verificeret af et universitet.

Den hollandske vejmyndighed RDW, som foreløbigt godkendte FSD i april 2024, oplyser, at godkendelsen ikke baserede sig på Teslas markedsføringspåstande eller eksterne statistikker, men på egne tests og analyser. I Danmark har Færdselsstyrelsen også kommenteret sagen. De oplyser, at de ikke har brugt de omtalte data i deres vurdering af FSD-systemet. Deres godkendelse bygger på faglig vurdering af teknisk dokumentation samt testkørsler, udtaler teamleder Tanja Skyum-Nielsen.

Sagen understreger vigtigheden af uafhængig kontrol af sikkerhedsdata fra bilproducenter, især når det handler om avancerede førerassistentsystemer, der potentielt kan påvirke trafiksikkerheden. EU-Kommissionen skal nu tage stilling til en endelig godkendelse af FSD i Europa, og det forventes, at de vil kræve mere gennemsigtighed i dataindsamlingen





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Tesla FSD Sikkerhedsdata Vildledning EU-Godkendelse

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