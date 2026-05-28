Terrordom against Taylor Swift-fans: 21-årig IS-støtter politianholdet i Østrig

En 21-årig mand, der planlagede et kniv- og bombeanlag på en Taylor Swift-koncert i Wien, står i dag i retten i Østrig. Anklagemyndigheden beskriver ham som IS-støtte, og han har erkendt sig skyldig i alt undtagen drabsforsøg. Koncerten blev aflyst for to år siden på grund af sikkerhedsrisici, hvilket fik tusindvis af fans til at møde op i stedet for at stifte fællesskab.

For to år siden planlagde en nu 21-årig mand et terrorangreb på et Taylor Swift -koncert ved Ernst Happel Stadion i Wien. Gerningsmanden, som har bekændt sig skyldig i alt undtagen drabsforsøg, havde til hensigt at angribe de tusindvis af tilhørere med både kniv og hjemmelavede bomber.

Han erklæres for at være støtte til IS, og anklagemyndigheden følger sagen tæt. Myndighederne stoppede ham i tide, hvilket dog medførte aflysningen af tre koncerter på grund af sikkerhedsrisici. Til trods for aflysningen samledes mange fans i Wien for at finde trøst sammen og udveksle venindearmbånd. Retssagen er nu i gang, og den anklagede har afgivet sine sidste udtalelser





