Termonet vinder frem: Vridsløsemagle viser vejen for bæredygtig varme

Vridsløsemagle i Høje-Taastrup har haft et termonet i tre år. Denne model, der bruger jordvarme, er mere økonomisk end traditionel fjernvarme. Artiklen ser på de teknologiske fordele og udfordringer, herunder behovet for en moden værdikæde og ændringer i lovgivningen, der påvirker finansieringen af termonet-projekter.

I Vridsløsemagle i Høje-Taastrup Kommune har man i tre år haft et termonet. Et traditionelt fjernvarmeprojekt ville være for omkostningstungt grundet lang rørføring. Løsningen med 23 lodrette jordvarmeboringer er designet til at forsyne alle Vridsløsemagles 110 husstande. Denne nye varmeløsning, der er uafhængig af olie og gas og baserer sig på stabil energi, vinder frem i Danmark.

Termonet, der består af et net af jordvarmerør forbundet til varmepumper, kan allerede i dag forsyne hele boligområder med varme og i visse tilfælde køling. Trods teknologiens vækst er der fortsat udfordringer. Søren Skjold Andersen, formand for Termonet Danmark, udtaler, at den største hindring er en umoden værdikæde, der gør det vanskeligt at finde en totalleverandør. Illustrationen til artiklen viser en tidlig fase af Vridsløsemagle-termonettet, hvor det var planlagt at bruge geotermisk energi fra et ATES-anlæg (Aquifer Thermal Energy Storage). En mere præcis illustration med markering af de 23 lukkede jordvarmeboringer og et BTES-anlæg (Borehole Thermal Energy Storage) er tilgængelig via et link. Forfatteren oplyser, at han har skrevet denne og andre cases for Termonet Danmark, en NGO der arbejder for at fremme kendskabet til termonet-løsninger. Et termonet distribuerer termisk energi til flere forbrugspunkter, hvor varmepumper leverer varme og køling efter behov. Forskellen fra individuelle jordvarmeanlæg er termonettets evne til at balancere varme- og kølebehov mellem mange brugere ved hjælp af jorden som buffer. Ved brug af BTES-anlæg og korrekt dimensionering er det muligt at sæsonlagre energi i jorden. Termonet reducerer normalt energiforbruget sammenlignet med individuelle anlæg og forbedrer energieffektiviteten. Eksempler på COP-værdier er op til 7-8, når termonettet leverer både varme og køling. Termonet kan benytte forskellige energikilder, men vandrette termiske energioptag er ofte den mest omkostningseffektive løsning. Termonet-systemet i Vridsløsemagle er etableret under varmeforsyningsloven og beskrives af Høje Taastrup Fjernvarme som 'kold fjernvarme'. Der argumenteres for, at termonet blot er en fjernvarmeløsning med en lavere fremløbstemperatur, hvor store centrale varmepumper og isolerede rør erstattes af uisolerede rør og decentrale varmepumper ved forbrugspunkterne. To væsentlige ændringer finder sted: Det samme netværk, termonettet, leverer både varme og køling, hvilket konventionel fjernvarme ikke gør, og fjernvarmens traditionelle tab forvandles til en fordel (distributionsindvinding). Indtil 2024 var der usikkerhed om kommunernes muligheder for at stille lånegarantier for termonetløsninger, ligesom det er tilfældet for traditionel fjernvarme. Med en ændring af varmeforsyningsloven i 2024 besluttede regeringen, at termonet-anlæg fremover skal finansieres på markedsvilkår, mens konventionel fjernvarme fortsat kan opnå kommunal lånegaranti. Denne ændring har ført til, at stort set alle danske termonet-projekter i olie- og gasdrevne byer i landdistrikterne er blevet sat på pause eller helt opgivet. Dette indikerer en udfordring i at fremme termonet-teknologien i visse områder som følge af ændrede finansieringsmuligheder. Fokus er på behovet for en moden værdikæde og en klar forståelse af de økonomiske rammer for implementering af disse innovative energisystemer





Vridsløsemagle i Høje-Taastrup får ny varmeløsning baseret på termonetVridsløsemagle i Høje-Taastrup Kommune har implementeret et termonet som en omkostningseffektiv løsning for fjernvarme. 23 jordvarmeboringer forsyner 110 husstande med varme. Termonet er en voksende teknologi, der dog stadig mangler modenhed i værdikæden. Læs også om et gratis prøveabonnement.

Vridsløsemagle får nyt termonet: Jordvarme som fremtidens energiløsningVridsløsemagle i Høje-Taastrup Kommune har installeret et termonet med jordvarmeboringer, der forsyner 110 husstande med varme. Denne type løsning vinder frem i Danmark som et alternativ til traditionel fjernvarme og fossile brændsler.

Termonet vinder frem som alternativ varmeløsningVridsløsemagle i Høje-Taastrup Kommune har haft et termonet i tre år som en omkostningseffektiv erstatning for traditionel fjernvarme. Den nye teknologi, der baserer sig på jordvarme, vinder frem i Danmark, men udfordringer i værdikæden bremser udbredelsen.

