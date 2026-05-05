Tekniske problemer rammer 9. klasses danskeksamen landet over

Tekniske vanskeligheder med EASYIQ-systemet har skabt udfordringer for folkeskoler under den skriftlige danskeksamen i 9. klasse. Skoler blev opfordret til at udskyde prøvestarten, og omprøver vil blive tilbudt berørte elever.

Folkeskole r landet over kæmper tirsdag formiddag med betydelige tekniske problemer under afviklingen af den skriftlige danskeksamen for 9. klasse . Udfordringerne, der primært relaterer sig til adgang til den digitale eksamensplatform, har skabt frustration og usikkerhed blandt både elever og lærere.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets officielle statusopdateringer på deres hjemmeside, er problemerne centreret omkring EASYIQ-systemet, som er ansvarligt for login og adgang til testogprøver.dk. Skoler har rapporteret om vanskeligheder med at logge ind, hvilket har forsinket eller i nogle tilfælde umuliggjort eksamensstarten for eleverne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte tidligere på dagen en opfordring til skoler, der oplevede loginproblemer, om at udskyde prøvestarten indtil klokken 9.30 i håb om, at de tekniske udfordringer ville blive løst inden da.

Denne beslutning var et forsøg på at minimere forstyrrelserne og sikre, at så mange elever som muligt kunne deltage i eksamen under fair og lige vilkår. Situationen er dog fortsat kompleks, og mange skoler har fortsat rapporteret om problemer med adgangen til systemet. Børne- og Undervisningsministeriet har nu bekræftet overfor TV 2, at langt de fleste elever, der var forventet til eksamen, er kommet i gang med prøverne ved 10.30-tiden.

Dette indikerer, at en del af de tekniske problemer er blevet løst, men det betyder også, at en betydelig gruppe elever stadig har været berørt af udfordringerne. Ministeriet understreger, at skolerne har mulighed for at tilbyde en omprøve til de elever, der ikke havde fuld adgang til eksamen, inklusive de digitale hjælpemidler, klokken 10.30. Denne beslutning er truffet for at sikre, at ingen elever bliver straffet for tekniske fejl, der ligger uden for deres kontrol.

Omprøverne vil sandsynligvis blive afholdt i begyndelsen af juni, hvilket giver de berørte elever mulighed for at demonstrere deres færdigheder og viden i dansk. Det er afgørende, at omprøverne afvikles på en måde, der sikrer lighed og retfærdighed for alle involverede parter. Ministeriet har lovet at yde støtte og vejledning til skolerne i forbindelse med planlægningen og afviklingen af omprøverne. De tekniske problemer har rejst alvorlige spørgsmål om robustheden og pålideligheden af de digitale eksamenssystemer, der anvendes i folkeskolerne.

Kritikere har påpeget, at det er uacceptabelt, at så mange elever oplever forstyrrelser i en så vigtig eksamen som den skriftlige danskeksamen i 9. klasse. Der er blevet rejst bekymringer om, hvorvidt der er blevet investeret tilstrækkeligt i at sikre, at systemerne er i stand til at håndtere den store belastning, der opstår under eksamensperioden.

Børne- og Undervisningsministeriet har lovet at foretage en grundig undersøgelse af de tekniske problemer for at identificere årsagerne og implementere foranstaltninger, der kan forhindre lignende situationer i fremtiden. Undersøgelsen vil omfatte en vurdering af EASYIQ-systemets kapacitet, sikkerhed og stabilitet. Derudover vil der blive set på, om der er behov for at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem ministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og skolerne i forbindelse med tekniske problemer.

Denne hændelse understreger vigtigheden af at have backup-planer og alternative løsninger på plads i tilfælde af tekniske fejl under eksamener. Det er også afgørende at sikre, at eleverne har adgang til den nødvendige tekniske support og vejledning





