Tekashi 6ix9ine's kontroversiel udmelding under kønsafsløringen af sit kommende barn

Tekashi 6ix9ine, en rapper kendt for sit regnbuefarvede hår og tallet 69 tatoveret i panden, kom med en kontroversiel udmelding under en kønsafsløringsfest af sit kommende barn. Han viste, hvordan han og kæresten Aliday Alter fejrede graviditeten ved en afsløring af kønnet, men ifølge ham ville han kun fejre det, hvis de skulle have en dreng. "Hvis det ikke er en dreng, bliver det en abort," lyder det blandt andet i videoen fra Tekashi 6ix9ine. Dog blev det aldrig en realitet, da kæresten Aliday Alter venter sig en lille dreng.

Rapperen Tekashi 6ix9ine kom fredag med en kontroversiel udmelding under kønsafsløring en af sit kommende barn. Det regnbuefarvede hår har for 6ix9ine været et særligt kendetegn gennem en længere periode sammen med tallet 69 tatoveret i panden.

Rapperen, der også går under det borgerlige navn, Daniel Hernandez, kom nemlig med noget af en kontroversiel udmelding fredag under en kønsafsløringsfest af sit kommende ufødte barn. Han viste, hvordan Tekashi 6ix9ine og kæresten Aliday Alter fejrede graviditeten ved en afsløring af kønnet, men ifølge ham ville han kun fejre det, hvis de skulle have en dreng.

"Hvis det ikke er en dreng, bliver det en abort," lyder det blandt andet i videoen fra Tekashi 6ix9ine. Dog blev det aldrig en realitet, da kæresten Aliday Alter venter sig en lille dreng. Det vides dog ikke, hvor langt hun er i graviditeten, men annoncerede i slutningen i april, at hun var gravid. Typisk kan man se kønnet på en baby fra uge 16.

De kommende forældre har dannet par i lidt over et år. Tekashi 6ix9ine blev tilbage i 2019 idømt en dom på to år for pengeafpresninger, trusler og flere forhold med lovovertrædelser omhandlende våben og narko. Han stod dog over for en lang fængselsstraf på mellem 37 år og livstid, men straffen blev nedsat, fordi han samarbejdede med amerikansk politi og gav dem informationer om en kriminel bande, han tidligere var medlem af





