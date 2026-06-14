Teenagere sigtet for drab i Randers: Borgmester kalder hændelsen meningsløs

To teenagere på 16 og 18 år er sigtet for drabet på en 20-årig mand i Randers. De nægter sig skyldige i drab, men erkender grov vold. Borgmester Rosa Lykke Yde aktiverer kommunalt beredskab og udtrykker sorg.

En 20-årig mand blev fredag fundet livløs i Gudenåen i Randers , og to teenagere på 16 og 18 år er sigtet for drab. De to unge mænd nægter sig skyldige i drab, men erkender grov vold.

Ifølge politiet blev manden dræbt natten til fredag mellem klokken 02.00 og 03.30 ved at blive slået og sparket, udsat for kvælertag og fået holdt hovedet under vand. Grundlovsforhøret lørdag var præget af stærke følelser, da mange pårørende var mødt op, og der lød gråd, da sigtelsen blev læst op.

Begge sigtede blev varetægtsfængslet frem til 10. juli, hvor den 16-årige anbringes i en særligt sikret ungdomsinstitution på grund af sin unge alder, mens den 18-årige sidder i en almindelig arrest. Randers' borgmester Rosa Lykke Yde (SF) kalder hændelsen for meningsløs og forfærdelig og understreger, at byen normalt føles tryg. Det kommunale beredskab er aktiveret, og Børn- og Skoleforvaltningen er i gang med at afdække situationen. Borgmesteren udtrykker dyb medfølelse med den dræbtes familie og pårørende.

Politiet formoder, at der har været en uoverensstemmelse mellem de involverede, men motivet er endnu uklart. Sagen har rystet lokalsamfundet, og mange er i chok over, at en så voldsom forbrydelse kan finde sted i en ellers rolig by. Forvaltningen vil følge op på sagen og sikre, at de nødvendige støtteforanstaltninger er på plads for berørte borgere og skoleelever. Den 16-årige sigtede er blevet anbragt på en sikret institution, hvor han skal være varetægtsfængslet indtil den 10. juli.

Den 18-årige sidder i arresten i Randers. Retsmødet fandt sted bag lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud. Politiet fortsætter efterforskningen for at få klarlagt alle omstændigheder omkring drabet. Borgmesteren opfordrer til ro og tillid til, at myndighederne håndterer sagen professionelt.

Hun fremhæver, at der er et beredskab i gang, og at kommunen følger situationen tæt. Samtidig opfordrer hun til, at man ikke spekulerer i detaljer, da efterforskningen stadig pågår. Sagen har sat sine spor i lokalsamfundet, hvor beboere udtrykker sorg og chok over tabet af et ungt menneske. Skoler og institutioner er blevet informeret, og der er tilbudt krisehjælp til elever og ansatte.

Kommunen understreger vigtigheden af at tale om hændelsen og bearbejde følelserne. Der er også blevet oprettet en mindehøjtidelighed for den dræbte. Politiet beder offentligheden om at komme med oplysninger, hvis man har set noget i området omkring Gudenåen den pågældende nat. Efterforskningen fokuserer på at kortlægge de sidste timer før drabet.

De to sigtede kender hinanden, og politiet undersøger, om der er flere involverede. Det er endnu ikke fastslået, om der var en forudgående konflikt mellem parterne. Sagen har fået stor medieomtale, og mange følger med i udviklingen. Borgmesteren understreger, at retssystemet nu skal have lov til at arbejde, og at man må have tillid til, at sagen bliver behandlet grundigt.

Hun sender samtidig en tanke til den dræbtes familie, som har mistet en søn og bror under tragiske omstændigheder. Der er også sat fokus på ungdomskriminalitet og forebyggelse, men borgmesteren advarer mod at drage forhastede konklusioner. Kommunen vil evaluere, om der er behov for yderligere initiativer for at forebygge lignende hændelser. Indtil da er det vigtigste at støtte de berørte og sikre, at retfærdigheden sker fyldest. Sagen fortsætter med næste retsmøde i juli





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Randers Drab Teenagere Varetægtsfængsling Borgmester

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