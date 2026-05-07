Ted Turners bortgang: En hyldest fra Jane Fonda og et tilbageblik på et stormfuldt medieimperium

CNN-grundlæggeren Ted Turner er død som 87-årig. Hans ekskone, skuespillerinden Jane Fonda, minder nu om deres komplekse forhold og hans indflydelse på hendes liv.

Verden har mistet en af mediehistoriens mest farverige og indflydelsesrige skikkelser. Ted Turner , manden bag den globale nyhedsgigant CNN og Turner Classic Movies, er gået bort i en alder af 87 år.

Dødsfallet blev officielt bekræftet af Turner Enterprises den 6. maj, hvilket markerer afslutningen på en æra for journalistik og tv-transmission. Turner var ikke blot en forretningsmand; han var en visionær, der så potentialet i at levere nyheder i realtid til hele verden, hvilket fundamentalt ændrede vores forståelse af globale begivenheder. Hans ambitioner var grænseløse, og hans personlighed var lige så stor som det imperium, han byggede op fra bunden.

Blandt dem, der nu reflekterer over hans liv, er den legendariske amerikanske skuespillerinde og aktivist Jane Fonda. Fonda og Turner delte et liv og et ægteskab, der strakte sig fra 1991 til 2001, og hendes hyldest til ham er præget af både kærlighed og en dyb forståelse for hans menneskelige sider.

I en rørende erklæring beskriver hun, hvordan han trådte ind i hendes liv som en strålende smuk og dybt romantisk pirat, og at hun aldrig har været den samme person, siden hun mødte ham. For Fonda handlede forholdet ikke kun om berømmelse, men om personlig vækst. Hun understreger, at Turner hjalp hende med at tro på sig selv og gav hende en nyvunden selvtillid, som hun bar med sig gennem livet.

Interessant nok bemærker Fonda også den gensidige støtte i deres forhold, men hun kobler det til datidens kønsroller. Hun mener, at hun gav ham den samme støtte og selvtillid, som han gav hende, men påpeger, at det er netop det, kvinder historisk set er blevet opdraget til at gøre for mænd. Hun reflekterer over, hvordan mænd i Teds position og generation ofte blev lært, at de ikke måtte udtrykke behov eller sårbarhed.

For Fonda var det netop denne sårbarhed, når den endelig kom til udtryk, der var Teds største styrke, selvom omverdenen primært så ham som den hårde og kompromisløse forretningsmand. Forholdet mellem Fonda og Turner var fra starten et emne, der fascinerede offentligheden og medierne. Da de indledte deres romantik i 1990, kort efter at Fonda var gået fra sin anden mand, politikeren Tom Hayden, stod de som to totale modsætninger.

På den ene side havde man Jane Fonda, den liberale Hollywood-stjerne, kendt for sit politiske engagement og sine progressive holdninger. På den anden side stod Ted Turner, den dristige, konservative forretningsmand med en utrættelig drive for magt og ekspansion. Denne dynamik skabte en spænding, som medierne elskede at dække, da det virkede usandsynligt, at to så forskellige personligheder kunne finde fælles grund. Men bag facaden af succes og glamour gemte der sig dybe konflikter.

Selvom de fandt sammen i et intenst partnerskab, blev deres lykke tidligt udfordret. Fonda har senere afsløret, at Turner var hende utro blot en måned efter deres bryllup. Dette svigt satte dybe spor i forholdet, selvom de formåede at blive sammen i et årti mere. Kampen mellem deres stærke personligheder og de personlige kriser førte til sidst til, at parret gik fra hinanden i 2001.

På trods af den bitre afslutning på deres ægteskab står deres tid sammen som et vidnesbyrd om en kompleks kærlighedshistorie mellem to af det 20. århundredes mest markante skikkelser. Ted Turners eftermæle vil for altid være knyttet til hans evne til at tænke stort og handle hurtigt. Fra at skabe verdens første 24-timers nyhedskanal til hans filantropiske arbejde, har han sat et uudsletteligt aftryk på verden.

Hans liv var præget af kontraster – fra det enorme medieimperium til de private kampe med kærlighed og loyalitet. Jane Fondas ord minder os om, at bag den offentlige maske af en mediekonge fandtes der et menneske med dybe følelser og en romantisk åre, som kun få fik lov at opleve i fuldt omfang





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ted Turner Jane Fonda CNN Mediehistorie Berømtheder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Udlandsredaktør om ukranisk våbenhvile: Peger på Zelenskys genistregUkraines præsident vender Putins udspil på hovedet og sender et klart signal til Trump.

Read more »

Traktorvælt, EM-sejr og landbrugsudfordringer – et overblik over dagens nyhederDagens nyheder byder på en blanding af hændelser, fra en traktorulykke og en imponerende sportspræstation til økonomiske udfordringer i landbruget og advarsler fra myndighederne.

Read more »

Rekordmængde affald indsamlet under Danmarks Naturfredningsforenings årlige kampagneOver 200.000 danskere deltog i en landsdækkende indsamling, hvor mere end 120 ton skrald blev fjernet fra naturen. Storm og sne har bidraget til den øgede mængde affald, og foreningen advarer om, at samfundet producerer for meget affald.

Read more »

McDonald's på Rådhuspladsen får strakspåbud efter vold mod ansatteArbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud til McDonald's på Rådhuspladsen grundet manglende beskyttelse af medarbejdere mod vold og chikane fra berusede gæster.

Read more »

Historisk fejde om kongehusets nazistiske forbindelser ender i trussel om retssagForfatteren Peter Kramer har rejst et økonomisk krav mod en historiker efter en kritisk anmeldelse af bogen Ridser i lakken, hvilket har udløst en storm af kritik fra det akademiske miljø.

Read more »

Neymar i centrum for voldsom storm efter angreb på holdkammeratNeymar skaber kaos i Santos efter et fysisk overgreb på den unge Robinho Jr., hvilket rejser tvivl om hans plads til VM.

Read more »