Taylor Swift og Travis Kelce skal giftes i Madison Square Garden

Ifølge kilder tæt på parret bliver superstjernerne Taylor Swift og Travis Kelce viet den 3. juli i den ikoniske arena i New York, med en stjernespækket gæsteliste.

Nye oplysninger peger på, at superstjerneparret Taylor Swift og Travis Kelce den 3. juli vil blive viet i ikoniske Madison Square Garden i New York.

Arenaen er normalt kendt som hjemmebane for NBA-holdet New York Knicks, ishockeyklubben New York Rangers og nogle af verdens største koncertnavne. Oplysningerne kommer fra kilder tæt på parret, som ifølge mediet afviser, at arenaen skulle være et mærkeligt valg til en vielse. Taylor Swift har optrådt på Madison Square Garden otte gange, og stedet har en særlig plads i hendes karriere. Hvis brylluppet bliver en realitet på den legendariske adresse, bliver det næppe et arrangement uden stjernestøv.

Ifølge mediet skulle navne som Gigi Hadid, Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran og Suki Waterhouse allerede være blandt de inviterede gæster. Taylor Swift og Travis Kelce blev forlovet i august 2025 efter et forhold, der gennem flere år har været genstand for massiv international opmærksomhed. Nu tyder alt på, at kærlighedshistorien kulminerer ved et bryllup, som kan blive et af årets mest omtalte celebrity-events.

Madison Square Garden er ikke kun en sportsarena, men også en kulturel institution, der har været vært for utallige historiske begivenheder lige fra koncerter med The Beatles til politiske konventioner. Valget af netop dette sted til brylluppet signalerer, at parret ønsker en stor og spektakulær fejring, der afspejler deres status som globale ikoner. Taylor Swift og Travis Kelce kærlighedshistorie har udviklet sig til en af de mest sete i verden, og deres bryllup forventes at tiltrække enorm mediebevågenhed.

Det bliver interessant at se, hvilke detaljer der kommer frem om ceremonien, og om der vil være overraskelser for gæsterne. Parrets forhold har allerede inspireret utallige fans og skabt overskrifter verden over, og et bryllup i Madison Square Garden vil uden tvivl skabe endnu mere opmærksomhed. Med et gæsteliste, der tæller nogle af de største navne inden for musik, sport og film, er der lagt op til en begivenhed, der vil blive husket i årevis.

Hvordan parret vil kombinere Swifts musikalske baggrund med Keltes sportslige karriere i selve vielsen, er endnu uvist, men det er sikkert, at det bliver en aften fuld af glamour og stjernestøv. Alt tyder på, at dette bryllup vil sætte nye standarder for celebrity-begivenheder, og at Madison Square Garden vil være rammen om endnu et uforglemmeligt kapitel i byens historie





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