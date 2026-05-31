Taylor Swift og den bedragende kærlighed: Hvorfor vi lyver for at holde sammen

Taylor Swifts nye kærlighed til footballspiller Travis Kelce har givet hende en ny optimisme i hendes musik. Men ifølge psykologien er netop denne form for bedrag en nøgle til, at kærlighed kan lykkes. Lær, hvorfor vi ofte skal for følelserne lyve for os selv og hinanden for at skabe og opretholde et parforhold.

Skal kærlighed en lykkes, er vi nødt til at bedrage os selv og hinanden. Det er mere opløftende, end det lyder, mener professor i psykologi Jesper Dammeyer.

Når den verdensberømte popstjerne Taylor Swift synger om sit kærlighedsliv, sker det som regel i datid. Den 36-årige sangskrivers bagkatalog bugner af sorgfulde, syrlige og sydende sange om de mange musikere og skuespillere, der har knust hendes hjerte, men på det seneste har noget ændret sig. Siden Swift blev kæreste med den ærkeamerikanske footballspiller Travis Kelce, har en ny, henført optimisme gennemvædet hendes sange.

På nummeret fra 2024 synger hun fortryllet om at blive befølt af sin udkårne, mens hans venner spiller Grand Theft Auto, og sidste års ... Det er ikke alle Swifts fans, der deler hendes begejstring. Mange undrer sig over, hvad det kunstneriske supertalent ser i Kelce, som de i bedste fald opfatter som en dumglad golden retriever. Men hvis man går og venter på, at Swift kommer til fornuft, kan man komme til at vente længe.

For mens vi ofte hører, at ærlighed, klarsyn og realistiske forventninger er fundamentet for et sundt parforhold, så er sandheden på mange måder den modsatte, siger Jesper Dammeyer, som er professor i socialpsykologi ved Københavns Universitet. Man behøver ikke at være en tier på datingmarkedet for at score sin store kærlighed. Psykolog Paul Eastwick afliver datingmyter på stribe





