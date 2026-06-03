Taxachauffør undgik ulykke, da bilist kørte over for rødt i Bjerringbro

En taxachauffør i Bjerringbro undgik en potentiel ulykke, da en anden bilist kørte over et lyskryds på trods af rødt lys. Chaufføren, Jesper Gjøttrup Steensig, troede, det nye lyskryds kunne forvirre nogle førere.

En taxachauffør i Bjerringbro , Jesper Gjøttrup Steensig, blev vidne til et turbulent lyskryds, hvor en anden bilist kørte over for rødt uden at bremse. Steensig, der kender vejnettet i byen godt, var i gang med at svinge til venstre i krydset ved Markedsgade og Storegade , da lyset skiftede til grønt.

Han kørte forsigtigt frem og blinkede for at indikere sin turning, men opdagede til sin overraskelse, at en bilist fra venstre side ikke bremsede og kørte direkte over krydset på trods af rødt lys. Steensig tror, den anden bilist kørte med over 50 km/t. Heldigvis var Steensig opmærksom og havde ikke sat hyppigen fart, så han undgik en kollision.

Han mener, at det nye lyskryds - en omlagt rundkørsel fra foråret sidste år - kan være årsagen til, at nogle bilister glemmer at holde for rødt der. For at advare andre har han delt sin oplevelse på Facebook, hvor han opfordrer folk til at være ekstra forsigtige og orientere sig godt ved krydset. Selvom Steensig passerede stedet mange gange dagligt, var dette første gang, han oplevede en sådan situation.

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