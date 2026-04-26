Tandskam og sociale uligheder: Yvonne Lillegaards kamp for at få nye tænder

Yvonne Lillegaard, en 65-årig førtidspensionist fra Silkeborg, har mistet evnen til at tygge sin mad på grund af tabte tænder. Hendes historie afspejler et større samfundsproblem, hvor tandproblemer ofte rammer de mest sårbare. Ifølge forskere er tandskam et overset tabu, der bør aftabuiseres, ligesom andre sociale problemer.

Yvonne Lillegaard skyder papiret til side på sin Rice'n'go og hælder forsigtigt lidt af den røde kirsebærsovs ud over de bløde ris i rummet ved siden af.

Hun fører skeen op til munden, og få sekunder efter sluger hun den flydende, lyserøde risblanding uden at tygge en eneste gang. For Yvonne Lillegaard har mistet evnen til at tygge sin mad. Den forsvandt sammen med alle de tænder, hun har tabt de seneste år. Jeg lever af yoghurt, bløde boller, suppe og kartoffelmos.

Jeg kan ikke længere tygge mad, det gør ondt, og jeg er bange for at flere af mine tænder knækker, siger Yvonne Lillegaard, der er førtidspensionist og bor i Silkeborg. I 48 år har den 65-årige førtidspensionist undgået at gå til tandlæge på grund af tandlægeskræk og dårlig økonomi, og hun er langt fra den eneste.

For tal fra Tandlægeforeningen viser, at omkring 70 procent af de cirka 500.000 danskere, der er lavtlønnede eller på laveste ydelser, ikke regelmæssigt går til tandlæge. Ingen børnetandbørste i kruset. I Yvonne Lillegaards barndomshjem var der ingen, der sagde, at hun skulle huske at børste sine små tænder. Stort set alle hendes seks søskende er gået ind i voksenlivet med tandproblemer, og hendes egen mor fik sat nye tænder i.

Jeg børstede aldrig tænder. Min mor gad os ikke, så jeg har aldrig følt, at tandbørstning var vigtigt, men det ved jeg nu. I dag børster jeg tænder tre til fire gange om dagen, siger Yvonne Lillegaard. Ifølge Yvonne Lillegaard har hun fået at vide af en tandlæge, at det vil koste omkring 30-35.000 kroner at få ordnet tænderne.

Et beløb, hun har svært ved at spare sammen til. Er du ikke selv skyld i, at dine tænder ser ud, som de gør? Jo, det er jeg. Man skal ikke have ondt af mig, jeg har ikke været sød ved mine tænder, det indrømmer jeg gerne.

Derfor mener jeg også, at jeg selv skal betale en del af det, men 35-40.000 kroner, det bliver svært for mig, siger Yvonne Lillegaard. Tandskam er et stort problem. Esben Boeskov Øzhayat er professor ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet og forsker i sammenhængen mellem oral sundhed og samfund. Ifølge ham er tandproblemer og tandsygdomme en overset folkesygdom.

Det er et stort tabu at have dårlige tænder, man skammer sig. Der er ingen tvivl om, at det er hyppigst for folk i sårbare situationer, men tandskam eksisterer i alle samfundslag, siger Esben Boeskov Øzhayat, som har forsket i netop begrebet tandskam. Yvonne Lillegaard mener, at hun selv bærer skylden for, at hendes tænder er i dårlig stand. Hun siger selv, at hun ikke været grundig nok med tandbørsten.

Er du enig i det? Nej, for Yvonne er ikke ansvarlig for den måde, hun er vokset op. Vi ved fra forskningen, at det, der betyder allermest for din tandstatus, er din sociale position. Alt forskning viser, at den sociale ulighed jo netop kommer af, at man har forskellige vilkår i ens opvækst, siger forskeren.

Han har mødt mange, der, ligesom Yvonne Lillegaard, vender skylden indad. Skam er en individuel følelse og opstår, når man giver sig selv skylden. Men i stedet for bør vi se det som et samfundsproblem, og derfor skal vi have gang i samtalen. Jeg håber, at vi begynder at tale højt om tandproblemer, ligesom vi har gjort det med tidligere tabuiserede emner som homoseksualitet og psykiske sygdomme.

Vi skal have det aftabuiseret, siger Esben Boeskov Øzhayat. Flotte tænder er idealet. For Yvonne Lillegaard opstod hendes tandproblemer, da hun var omkring 30 år og blev gravid for første gang. En tandlæge sagde til mig dengang, at jeg led af sukkertænder.

Mine tænder begyndte at knække, og jeg fik at vide, at jeg skulle passe ekstra meget på dem, men jeg glemte, hvad tandlægen sagde, og det fortryder jeg nu. Jeg har ikke været god nok til at børste mine tænder, det indrømmer jeg gerne, siger Yvonne Lillegaard, hvis tandproblemer blev forværret under hendes anden graviditet. På det tidspunkt gav hun bare op, fortæller hun.

Da først mine tænder begyndte at falde ud, tænkte jeg 'jamen, hvad skal jeg så bruge dem til, hvis de alligevel ikke vil være der?

'. Nu drømmer jeg om at få nye tænder, så jeg igen kan smile og spise ordentlig mad og gå til banko, siger 65-årige Yvonne Lillegaard. Hun skammer sig over at hendes tænder er i så dårlig stand og bryder sig ikke om, at folk stirrer på hende, når hun er ude, hvilket hun ofte oplever. Ifølge Esben Boeskov Øzhayat bliver vi konstant bombarderet med reklamer med modeller, der fremviser perfekte tandsæt.

Idealet er at have flotte tænder, og det er egentlig positivt. For skam kan være en driver til at få gjort noget ved ens tandproblemer, men samtidig kan det også virke modsat. Man kan skamme sig så meget, at man isolerer sig, man stopper med at børste sine tænder, man har ondt af sig selv, slår sig selv i hovedet og begynder måske at drikke for meget cola





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tandskam Tandproblemer Sociale Uligheder Tandlægeskræk Folkesygdom

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

26,7 Milliarder Udbetales Til Danskerne – Sådan Bør Du Bruge PengeneSkattestyrelsen udbetaler 26,7 milliarder kroner til danskere. Få råd til, hvordan du bedst udnytter pengene – fra gældsafvikling til investering og opsparing.

Read more »

Benn Q. Holms nye bog: Alfabetiske erindringer om tid og stedBenn Q. Holm har udgivet en essaysamling med motiver fra forskellige europæiske byer og København, efter at have modtaget opfordring til at skifte fra romanskrivning. Bogen er en samling af konceptuelle erindringer om tid og sted.

Read more »

Videnskab.dk fylder 18 år! Det hele begyndte med klunsede møbler og kageresterGennem 18 år har Videnskab.dk hver dag arbejdet på at formidle forskningsbaseret viden til danskerne. Få historien om barndommen og opvæksten her.

Read more »

Politisk tilbagetræden i Region Syddanmark og nye afsløringer præger nyhedsbilledetEn fremtrædende politiker træder tilbage i Region Syddanmark efter pres og kritik. Samtidig kommer der alvorlige anklager mod Michael Jackson og ny forskning udfordrer landbrugets rolle i miljøproblemer.

Read more »

DM i Skills har aldrig været større – det samme gælder respekten for håndværkerfageneLørdag krones de nye danmarksmestre i håndværk – og det smitter positivt af på fagene og erhvervsuddannelserne.

Read more »

Gamle anklager blusser op: Katy Perry igen i modvindNye anklager mod Katy Parry har fået gammel kollega til igen at stå frem og fortælle om en grænseoverskridende hændelse med sangerinden.

Read more »