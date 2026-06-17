Talkshow-værten Phil McGraw tror, at et oliefund kan ændre grønlændernes liv for evigt. Han rejser til Grønland for at være vært på dokumentarserien 'Arctic Wildcatters', der handler om det amerikanske firma Greenland Energy Companys jagt på olie.

Talkshow-værten Phil McGraw tror, at et oliefund kan ændre grønlænderne s liv for evigt . Han rejser til Grønland for at være vært på dokumentarserien ' Arctic Wildcatters ', der handler om det amerikanske firma Greenland Energy Companys jagt på olie .

McGraw siger, at hans første tur til Grønland bliver i juli, den varmeste del af året, og det bliver koldt fra den dag. Men ifølge ham, der potentielt er 13 milliarder tønder olie der, kan det ændre Grønland og befolkningens liv der for altid. McGraw er blevet meget begejstret for rigdommen, der potentielt venter på grønlænderne, og han tror, at de har fat i noget her.

Hvis dette rammer, som de tror, ​​det vil ændre Grønland og befolkningens liv der for altid, siger McGraw. Det vil ændre verden. Der er tale om en masse olie og en masse naturgas, og det vil ændre disse menneskers liv, tror jeg, på en meget positiv måde for altid.

McGraw siger, at dette vil blive en gevinst for disse folk og en gevinst for Grønland, men meget af denne olie vil gå til Europa, og det vil mindske den indflydelse, som folk, der for eksempel kontrollerer Hormuzstrædet, har. Dette aflaster det europæiske marked såvel som USA





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