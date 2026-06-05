Systemisk svigt i Frankrig? Tragedien med 11-årige Lyhanna udløser nation krise og reformkrav

Sagen om den 11-årige Lyhanna, der forsvandt og blev fundet død i en silo, har ramt Frankrig dybt. Mistænkten har en historie med anklager om seksuelle overgreb på børn, og spørgsmålet om, hvorfor systemet ikke greb ind, er i fokus. Præsident Macron har udtrykt sorg og krævet ansvarlighed.

Den franske samfund er ramt af en dybt chokerende sag, hvor den 11-årige pige Lyhanna forsvandt fredag den 29. maj, og hendes livløse krop senere blev fundet i en silo i Gers-området.

Hændelsen har udløst nation wide sorg og frustration, især fordi den hovedmistænkte, Jérôme B., allerede var kendt for politiet og havde flere tidligere sager med anklager om seksuelle overgreb på mindreårige hængende. Præsident Emmanuel Macron har udtrykt solidaritet med familien, men samtidig givet til kende, at systemet har svigtet, og at det er svært at forklare familien, at alt var blevet gjort korrekt.

Lyhanna havde selv fortalt, at hun følte sig ubehagelig berørt af Jérôme B. under en pyjamasfest i januar, hvilket har rejst spørgsmål om, hvorfor der ikke blev handle hurtigere. Jérôme B., der har to små døtre, har arbejdet som rengøringsassistent på flere gymnasier, og han er mistænkt for voldtægter af en 7-årig i 2022 og en anden 11-årig i perioden september 2024 til maj 2025.

Efterforskningen af den seneste sag har været besværlig, da den er blevet sendt mellem forskellige anklagemyndigheder og nu er hos gendarmeriet. Som reaktion har Frankrigs indenrigs- og justitsminister, Laurent Nuñez og Gérald Darmanin, annonceret en administrativ efterforskning for at se på, hvordan systemet håndterede den pågældende pests anklager.

Sagen har bragt fokus på et maskeligt mønster af systemiske fejl og manglende beskyttelse af børn, hvilket har fået offentligheden til at kræve ansvarlighed og reformer for at forhindre lignende tragedier i fremtiden. Den bredere diskussion handler nu om, hvordan retssystemet og beskyttelsesmekanismer kan forbedres for at registrere og handle mod personer, der allerede er under mistanke, især når det gælder børns sikkerhed





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