Sydney Sweeney afviser rygter om drama i Euphoria

Skuespilleren Sydney Sweeney afkræfter rygter om interne stridigheder på settet af hitserien Euphoria og forklarer den lange ventetid på sæson 3.

Euphoria har gennem årene etableret sig som en af de mest omtalte og kontroversielle serier i moderne tv-historie. Siden premieren på den første sæson i 2019 har serien fanget millioner af seere verden over med sin rå skildring af ungdomslivet, misbrug og identitetskrise.

Men for mange fans har det været en frustrerende ventetid, da der er gået utroligt lang tid mellem sæsonerne. Spørgsmålet om, hvorfor der kun er kommet tre sæsoner over en periode på syv år, har været et centralt emne i både pressen og på sociale medier, hvilket har ført til utallige spekulationer om, hvad der egentlig foregår bag kulisserne på produktionen.

Sydney Sweeney, der spiller den komplekse rolle som Cassie Howard, har nu valgt at tage ordet for at sætte tingene på plads. I en række udtalelser afviser hun kategorisk de rygter, der har svirret i årevis om, at interne stridigheder og fjendskaber mellem skuespillerne skulle være årsagen til forsinkelserne. Hun udtrykker en vis frustration over, hvordan narrativet er blevet fordrejet i offentligheden.

Ifølge Sweeney er det nærmest vanvittigt at se, hvordan sociale medier og visse medier har skabt et billede af et kaotisk arbejdsmiljø præget af intriger og drama, mens virkeligheden i høj grad har været en anden. Hun understreger, at holdet er vokset op sammen med serien, og at båndene mellem dem er stærke. Mange har foreslået, at forsinkelserne skyldes den enorme stjernestatus, som flere af seriens hovedpersoner har opnået.

Navne som Zendaya og Jacob Elordi er gået fra at være kendte ansigter i en nicheserie til at være globale superstjerner med ekstremt travle kalendere. Det er en udbredt teori, at deres individuelle karrierevalg og tidsplaner har gjort det næsten umuligt at samle castet til optagelserne af den tredje sæson. Sweeney er dog hurtig til at afvise dette som den primære årsag.

Hun forklarer, at det simpelthen har taget den tid, det har taget at bringe produktionen i mål, og at det ikke handler om egoer eller manglende samarbejdsvilje blandt de medvirkende. Udover at adressere produktionens udfordringer reflekterer Sweeney også over sin karakter, Cassie Howard. Rollen som Cassie er kendt for at være emotionelt drænende og præget af impulsive, ofte problematiske beslutninger, som har skabt stor debat blandt seerne.

Sweeney er ærlig omkring sit forhold til karakteren og indrømmer, at hun på ingen måde er enig i de valg, som Cassie træffer i løbet af serien. Hun understreger, at hun personligt aldrig ville handle på samme måde, hvilket viser den professionelle distance, hun har holdt til rollen, mens hun samtidig har formået at gøre karakteren menneskelig og sårbar for publikum. Med udgivelsen af den tredje sæson kan fans nu endelig få svar på de mange uafsluttede plottråde.

Men Sweeneys udmeldinger minder os om, at vejen til skærmen ofte er mere kompleks, end hvad overskrifterne i tabloidpressen giver indtryk af. Ved at afvise rygterne om drama og intriger forsøger hun at flytte fokus tilbage på det kunstneriske arbejde og den udvikling, som både skuespillerne og deres karakterer har gennemgået gennem de syv år, produktionen har strakt sig over.

Det er en påmindelse om, at kvalitet og kreativ vision ofte kræver tid, selv i en tidsalder hvor alt forventes at være tilgængeligt med et enkelt klik





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