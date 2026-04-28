Sydkoreansk skibsbygger byder ind på dansk fregatordre med hurtig levering og lavere pris

Den sydkoreanske skibsbygger HD Hyundai Heavy Industries (HHI) konkurrerer nu om at levere nye fregatter til Danmark. Virksomheden lover at levere fire skibe på under fem år til en pris, der er 20-30 procent lavere end europæiske konkurrenters tilbud. HHI har en imponerende track record med levering af over 5.000 skibe, heraf mere end 100 flådeskibe, og har tidligere samarbejdet med danske virksomheder som Mærsk. Mens den danske regering prioriterer hastighed i oprustningen, står der dog en politisk præference for europæisk produktion i vejen for HHI’s tilbud.

På lidt over fire år vil HHI kunne levere fire fregatter, altså i løbet af 2031, hvis kontrakten bliver indgået i år. Her ses destroyeren Jeongjo the Great, hvis design den fregat, HHI tilbyder Danmark, er bygget på.

Når en ny regering på et tidspunkt er på plads, skal den nye forsvarsminister som noget af det første lave en af de største ordrer i dansk forsvarshistorie. Der skal købes nye fregatter. En proces, der for alvor begyndte at rykke på sig, inden folketingsvalget satte alt på pause. Ifølge DR’s oplysninger kæmper fire europæiske lande og et dansk konsortium - i samarbejde med en international partner - om milliardordren på nye krigsskibe.

Nu får de konkurrence fra intet mindre end verdens største skibsbygger, sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries (HHI). For de lover nemlig både billigere skibe og væsentlig hurtigere levering end de europæiske konkurrenter, fortæller Jae Rak Kim, der er senior vicepræsident i HHI og salgs- og marketingdirektør i virksomhedens internationale forsvarsprogram, til DR. Vi er 20-30 procent billigere end vores europæiske konkurrenter. Så Danmark kan få fire skibe for tre skibes pris.

Fra kontrakten er underskrevet, kan vi levere det første skib på tre et halvt år, siger Jae Rak Kim. På lidt over fire år vil de kunne levere fire fregatter. Det vil sige i løbet af 2031, såfremt kontrakten bliver indgået i år. Til den tid vil de europæiske konkurrenter måske kunne levere den første, hvis ikke tidsplanen skrider.

Sydkoreanernes ordrebog giver også rygdækning til påstanden. Tidsplanen er ikke skredet på deres leverancer af krigsskibe de seneste seks år. Faktisk har de afleveret flere skibe før tid. I sin over 50 års historie har HHI leveret mere end 5.000 skibe.

Over 100 af dem er flådeskibe. Her har de blandt andre leveret til den koreanske-, newzealandske-, filippinske- og peruvianske flåde. Deres hovedsæde er i byen Ulsan, hvor de også har et af fire værfter i Sydkorea, som desuden er verdens største. Ulsan-værftet dækker et område på knap 800 hektar, eller hvad der svarer til lidt over 1.100 fodboldbaner.

HHI er også til stede flere andre steder rundt om i verden og er i øjeblikket ved at se på, hvordan de kan få en mere fast tilstedeværelse i Europa, fortæller Jae Rak Kim. Det er heller ikke helt fremmed for HHI at arbejde sammen med og bygge for danske kunder. Netop samarbejdet med Mærsk tror Jae Rak Kim også kan være en stor fordel for HHI. Mærsk har meget strenge og høje kvalitetsstandarder.

Dem har vi været i stand til at leve op til, siger han. Flere store europæiske lande har meldt sig klar. Og alle lader til at være gået i charmeoffensiv. I hvert fald har flere sendt en fregat på besøg i København.

Med ombord: Et godt tilbud og prominente politikere. For eksempel har både Tyskland og Frankrig sendt en fregat forbi Langelinie i København med deres viceforsvarsminister ombord. Den britiske premierminister Kier Starmer blev spurgt ind til forhandlingerne med Danmark, hvor det ellers private firma Babcock har budt sig til med sin Arrowhead 140 fregat. Vi arbejder meget intensivt på den - også på lederniveau, svarede Starmer uden at ville gå i detaljer.

Den koreanske regering er meget aktiv, når det gælder støtte til vores forsvarsvirksomheder. Korea har for nylig eksporteret forsvarsmateriel til Polen. Under hele den proces har den koreanske regering spillet en meget aktiv og offensiv rolle i projektet. Det vil de også gøre i en handel med Danmark, siger han.

HHI’s tilbud passer som hånd i handske på den strategi, fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) anlagde på et pressemøde i. Der er kun en ting, der tæller nu, og det er hastighed, for virkeligheden er, at vi er bagud, lød det. Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) sagde på samme pressemøde, at hastighed, hastighed og hastighed skal være drivende for oprustningen af Danmark.

Men hvis man læser den aftale, der danner grundlag for indkøbet af nye fregatter, er der dog en passage, der kan vise sig at spænde ben for sydkoreanernes ellers lukrative tilbud. Det er den politiske ambition, at en stor grad af produktionen kan ske i Danmark, herunder i samarbejde med Nato-allierede. Desuden har flere partier været vokale om, at man generelt ønsker at købe europæisk på forsvarsområdet.

I sidste ende handler det om, hvordan det bliver fortolket, og om der er den nødvendige politiske vilje. Vi tror stadigvæk på, at døren er åben, siger han. Men kan du forstå, hvis danske politikere ønsker at styrke europæiske forsvarsvirksomheder i stedet for at placere ordren i Korea? Det er naturligvis en svær beslutning for politikerne.

Men den politiske præference og den faktiske indkøbsbeslutning bør holdes adskilt. Skatteborgerne og myndighederne har ret til at få den bedst mulige løsning til den bedste pris, inden for budgettet og med en fornuftig leveringstid - det er det vigtigste





