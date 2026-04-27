Syddansk Universitets administrationsdirektør Thomas Buchvald Vind er gået bort

Thomas Buchvald Vind, administrationsdirektør på Syddansk Universitet siden 2017, er afgået ved døden. Han var ansvarlig for drift, økonomi og organisatorisk struktur og nød stor respekt internt og eksternt.

Thomas Buchvald Vind , en central figur i Syddansk Universitet s ( SDU ) administration i mere end seks år, er gået bort. Han tiltrådte stillingen som administrationsdirektør i 2017 og har siden da været ansvarlig for universitetets daglige drift, økonomiske styring og den overordnede organisatoriske struktur.

Hans bortgang efterlader et stort tomrum, ikke blot internt på SDU, men også i det bredere universitetsmiljø. Bestyrelsesformand Søren Vilby og rektor Jens Ringsmose udtrykker i en fælles udtalelse deres dybe sorg og anerkendelse af Buchvald Vinds betydning for universitetet. De fremhæver hans store respekt, professionalisme, ordentlighed og gode dømmekraft, som han udviste i alle sine relationer, både internt og eksternt.

Han var kendt for sin evne til at navigere i komplekse problemstillinger og træffe velovervejede beslutninger, hvilket bidrog til SDU’s fortsatte udvikling og succes. Hans ledelsesstil var præget af en kombination af strategisk tænkning og en stærk fokus på detaljerne, hvilket sikrede en effektiv og velfungerende administration. Før sin tid på SDU havde Thomas Buchvald Vind en imponerende karriere inden for universitetsverdenen.

Han var i mange år tilknyttet Københavns Universitet, hvor han blandt andet besad en ledende stilling som vicedirektør med ansvar for økonomiområdet. Denne erfaring gav ham en dyb forståelse for de udfordringer og muligheder, der kendetegner universitetssektoren. Hans akademiske baggrund var solid, idet han var cand.scient.pol. og desuden havde opnået en mastergrad i offentlig ledelse og styring. Denne kombination af praktisk erfaring og teoretisk viden gjorde ham til en yderst kompetent og respekteret leder.

Buchvald Vinds engagement i sektoren strakte sig ud over hans egne institutioner. Han var formand for Universitetsdirektørudvalget i Danske Universiteter, hvor han spillede en aktiv rolle i at fremme samarbejdet og udviklingen af universitetssektoren som helhed. Han var en stærk fortaler for kvalitet i uddannelse og forskning og arbejdede aktivt for at sikre, at universiteterne kunne opfylde deres samfundsmæssige ansvar.

Hans bidrag til Universitetsdirektørudvalget var afgørende for at skabe en fælles platform for universitetsdirektørerne til at dele erfaringer og udvikle fælles strategier. Syddansk Universitet står nu over for opgaven at finde en midlertidig løsning til at dække de ansvarsområder, som Thomas Buchvald Vind har varetaget. Universitetet oplyser, at der vil blive taget stilling til dette snarest muligt.

Processen med at finde en permanent afløser vil sandsynligvis tage tid, da det er vigtigt at finde en person med de rette kompetencer og erfaringer til at fortsætte Buchvald Vinds arbejde. I mellemtiden vil universitetets ledelse sikre, at driften fortsætter uforstyrret, og at de igangværende projekter og initiativer fortsat bliver gennemført. Buchvald Vinds bortgang er et stort tab for Syddansk Universitet og for hele universitetssektoren.

Han vil blive husket for sin dedikation, professionalisme og sit engagement i at fremme uddannelse og forskning. Hans arv vil leve videre i de mange resultater, han har været med til at opnå, og i den positive indflydelse, han har haft på de mennesker, han har arbejdet sammen med.







