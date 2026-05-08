Sy svindelforsøg på bare fire timer torsdag

Flere borgere i Vojens og Aabenraa blev torsdag kontaktet af falske bankbude, der forsøgte at franarre dem kreditkort, kontanter og smykker. Politikommissær Søren Schlaikjer advarer mod at falde for svindlernes fange.

Der var hele syv forsøg på svindel på bare fire timer torsdag. Flere borgere i Vojens og Aabenraa blev torsdag kontaktet af falske bankbude, der forsøgte at franarre dem kreditkort, kontanter og smykker.

Svin delerne ringede til borgerne og udgav sig for at være fra deres bank. Beskeden var den samme til dem alle, nemlig at der var mistænkelige bevægelser på deres konto, og derfor skulle bankens 'bud' hente kreditkort og koder for at sikre pengene. En borger lagde hurtigt på, mens to andre nægtede at udlevere noget, da det falske bankbud dukkede op ved døren midt under telefonsamtalen. I to tilfælde fik bedragerne udleveret kreditkort.

Heldigvis lykkedes det dem ikke at hæve penge efterfølgende. I et andet tilfælde slap svindleren afsted med smykker, mens en anden borger også blev narret til at udlevere kontanter.

"Det er en meget god idé at afbryde kontakten med den kriminelle hurtigt eller afvise dem, hvis de møder op på ens bopæl. Banker vil aldrig bede om koder i telefonen eller kreditkort i døren," siger politikommissær Søren Schlaikjer





