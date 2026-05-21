Sweden to support Swedish aviation with 500 million Swedish kronor due to fuel price hikes; threats against schools on Fyn and Rosengårdcentret in Odense; brand suspect to be questioned in Herning; extreme weather affecting Danish cities; green 'mushrooms' in Aarhus to retain rainwater; suspect sought in Viby J murder; police searching for weapon in Aarhus murder

Sweden's government has decided to provide 500 million Swedish kronor to support the country's aviation sector due to the rising fuel prices. The funds will be allocated to cover the costs of passenger and baggage security checks at Swedish airports. The aim is to reduce the cost per passenger by 46 kronor. The Swedish Infrastructure and Housing Minister, Andreas Carlson, has stated that the lower ticket prices are not guaranteed, but the government aims to prevent the closure of domestic routes. In addition, 100 million Swedish kronor will be allocated to support the operation of selected airports if necessary. The government has also received threats against schools on Fyn and Rosengårdcentret in Odense. A suspect has been charged in connection with threats against several schools. The police have questioned a suspect in connection with a suspected arson attack on two addresses in Ikast. The suspect is suspected of setting fire to a container with flammable liquid near a flat in Ikast. The incident caused several explosions and caused serious damage to a flat where a 68-year-old woman was seriously injured. The extreme weather has affected Danish cities, causing difficulties in draining rainwater. Therefore, green 'mushrooms' are being established in Aarhus to retain rainwater and create green spaces. The police are searching for a weapon in connection with a murder in Viby J, Aarhus. The police are also searching for the weapon in the Aarhus murder. The suspect in the Viby J murder is expected to be questioned in the Herning Court of Justice on Wednesday. The suspect is suspected of shooting a 21-year-old man in his car on March 8, 2022. The suspect is also suspected of setting fire to a container with flammable liquid near a flat in Ikast.

På grund af de højere priser på flybrændstof vil den svenske regering støtte svensk luftfart med 500 millioner svenske kroner. Den største del af pakken - 400 millioner svenske kroner - afsættes til, at den svenske stat i andet halvår af 2026 dækker omkostningerne til sikkerhedskontrol af bagage og passagerer i de svenske lufthavne.

Finansieringen af sikkerhedskontrollerne skal sænke udgifterne til hver passager med 46 kroner. Sveriges infrastruktur- og boligminister, Andreas Carlson, kan dog ikke garantere, at det vil føre til lavere billetpriser. For at undgå en situation, hvor indenrigsruter nedlægges, vil regeringen også afsætte 100 millioner kroner til - ved behov - at kunne understøtte driften af udvalgte lufthavne, skriver TT. Det er omkring 20 steder, der har modtaget truslerne, og politiet fik en anmeldelse om det kort før klokken 08.

Men politiet vurderer, at skoledagen ikke bør blive påvirket af trusselsmailsene. Politiet har derfor vejledt uddannelsessteder og skoler om at fortsætte dagen, som de plejer. Der har i den seneste tid været trusler mod forskellige skoler på Fyn og Rosengårdcentret i Odense, men truslerne har været grundløse. I en sag om trusler mod en række efterskoler er en person sigtet.

Aktierne for de helt store europæiske flyselskaber er faldet markant i år. Svaret på de fald ligger flere tusinde kilometer væk: nemlig i Hormuzstrædet, forklarer økonomikorrespondent Casper Schrøder. Betalingsvirksomheden Nets oplever i øjeblikket en driftsforstyrrelse, som begrænser muligheden for at behandle kortbetalinger. Nets har fundet årsagen til driftsforstyrrelsen, men der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår problemerne er løst, siger Peter Glüsing Pedersen, pressechef i Nets, til Ritzau.

Det anbefales, at forretninger aktiverer deres offline-procedure, hvilket vil give mulighed for at tage imod betaling med visse typer betalingsmidler. Det kan eventuelt også være muligt at betale med MobilePay, lyder det. En formodet medgerningsmand til brandstiftelse på to adresser i Ikast meldte onsdag aften sig selv. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør ved Retten i Herning klokken 12.00.

Anklagemyndigheden vil begære dørlukning af hensyn til efterforskningen. Han er sigtet for i søndags sammen med andre ukendte gerningsmænd at have sat ild til en dunk med brændbar væske i nærheden af en lejlighed ved Strøgcenteret i Ikast. Mere ekstremregn presser danske byer, hvor asfalt og beton gør det svært for regnvandet at sive væk.

Derfor etablerer man nu grønne 'svampe' i Aarhus, der både skaber grønne åndehuller til byens borgere med indbyggede bassiner, der kan tilbageholde over 300.000 liter regnvand under skybrud. Der er tale om den 36-årige mand, som senest er kendt med en adresse i Ribe, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der fandt sted 1. april på en adresse ved Kalvehave på Sydsjælland, hvor en mand blev udsat for grov vold. Den 36-årige er mistænkt for at have medvirket i overfaldet.

Østjyllands Politi er her til formiddag til stede på havnen i Vejle for at lede efter det formodede gerningsvåben til et drab begået i Viby J ved Aarhus tilbage i 2022, hvor en 21-årig mand blev skuddræbt. Nye oplysninger i sagen gør, at politiet sammen med øvrige myndigheder leder efter gerningsvåbnet ved Vejle Havn, hvor dykkere er i vandet





