Sweden's Eurovision hopeful Felicia Eriksson fainted during general rehearsal

Swedish participant Felicia Eriksson collapsed during the general rehearsal of the Eurovision Song Contest, which led to a medical emergency. She was taken to the dressing room where she collapsed further.

Fredag besvimede den svenske Eurovision deltager Felicia Eriksson under generalprøven. Hun fortæller nu om hendes oplevelse. Fredag var der drama i kulissen til Eurovision, da Sveriges Felicia Eriksson pludselig faldt om til generalprøven.

Kort efter fortalte Lotta Füreback, der er den svenske delegationsleder til musikkonkurrencen, at en læge måtte tilkaldes: »Hun begyndte at føle sig syg og svimmel allerede i det grønne rum. Da vi kom backstage, besvimede hun. En læge konkluderede, at årsagen var en kombination af dehydrering, høj varme og tætsiddende tøj.

"Selve prøven føltes fantastisk i går. Men der var så utrolig varmt i green-room, og jo mere tiden gik, des mere svimmel blev jeg. Da jeg kom til garderoben, var jeg meget svag. Jeg fik fantastisk hjælp af det medicinske personale på stedet," skriver Felicia Eriksson i en mail til Det er ikke første gang, at den svenske sanger, har været presset under Eurovision forberedelserne, der løber af stablen lørdag aften.

For at passe ekstra på Felicia Eriksson, har den svenske delegationschef besluttet, at hun ikke skal deltage i flagparaden før finalen. Helt undtagelsesvis har hun også fået tilladelse til, at deres sanger kan skifte til noget mere komfortabelt tøj, inden hun sætter sig i green-room, hvor de optrædende samles efter deres optræden





