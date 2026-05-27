Sweden Proposes Halving Price of Monthly Public Transport Tickets Amid Energy Crisis

Sweden's three-party coalition government, along with the right-wing support party Sverigedemokraterna, has proposed halving the price of monthly public transport tickets to help alleviate the impact of the energy crisis caused by the ongoing conflict in the Middle East and the blockade of the Strait of Hormuz.

Statsminister Ulf Kristersson mener, at det ville være 'tjenesteforsømmelse', hvis ikke han gjorde noget for at støtte den svenske økonomi i urolige tider. Og nu er turen kommet til pendlerne.

Sveriges borgerlige trekløverregering har sammen med støttepartiet Sverigedemokraterne foreslået at halvere prisen på månedskort til den kollektive trafik. Krigen i Mellemøsten og blokaden af Hormuzstrædet har nemlig sendt energipriserne på himmelflugt, og derfor er der ifølge statsminister Ulf Kristersson brug for at give svenskerne endnu en hjælpende økonomisk hånd. - Vi ved, at denne krig i Mellemøsten vil få konsekvenser i hvert fald resten af året.

Derfor vil vi give folk mulighed for at overveje, om de i stedet skal tage den kollektive trafik i andet halvår, sagde han tirsdag, da han sammen med de andre borgerlige partiledere - og iført neongul sikkerhedsvest - præsenterede forslaget på en busholdeplads øst for Stockholm. - Det her er først og fremmest en satsning på husholdningerne, tilføjede Jimmie Åkesson, der står i spidsen for højrefløjspartiet Sverigedemokraterne.

Både regeringspartierne og støttepartiet Sverigedemokraterne var repræsenteret ved præsentationen, der fandt sted foran en bus. Forslaget vil, hvis det bliver vedtaget, koste den svenske statskasse det, der svarer til 4,5 milliarder danske kroner. Prissænkningen vil kun omfatte månedskort og ikke enkeltbilletter, da den først og fremmest er målrettet folk, som pendler til og fra arbejde. Lige nu kan vi se, at krigen kommer til at vare længere, end mange analytikere forventede for bare en måned siden.

Vi ser, hvordan resten af året udvikler sig, sagde Ulf Kristersson. Står statsministerens parti, Moderaterne, og de tre andre partier på højrefløjen til samlet set at få blot 43,2 procent af stemmerne. Socialdemokratiet, der er leder af oppositionen, ville derimod få 32,5 procent af stemmerne, hvis der var valg i dag.

Og selvom socialdemokraterne er enige i, at der er behov for at sænke priserne på den kollektive trafik, så mener finanspolitisk ordfører Mikael Damberg, at der er tale om ren valgflæsk fra højrefløjens side. - De har stemt imod alle vores forslag om billigere kollektiv trafik i løbet af valgperioden, siger han til SVT. Ulf Kristersson mener derimod, at det ligefrem ville være 'tjenesteforsømmelse', hvis ikke han gjorde noget for at støtte økonomien i urolige tider.

Det var ikke en del af nogen svensk valgstrategi, at præsident Donald Trump skulle bombe dele af Iran og udløse den værste globale energikrise nogensinde. Men det er vores opgave som regering at hjælpe svenskerne gennem krisen, siger hun





